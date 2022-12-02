Путин обсудил с Силуановым меры поддержки созданных инвалидами предприятий

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин обсудил с Силуановым меры поддержки созданных инвалидами предприятий

    Путин пообещал дать поручение правительству о поддержке предприятий, созданных инвалидами

    2 декабря 2022, 18:54

    Текст: Вера Басилая

    Участники встречи президента России и людей с ОВЗ попросили Владимира Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов.

    По словам президента, он разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью. Путин считает, что нужно оказать помощь таким организациям, и пообещал оформить этот вопрос как отдельное поручение правительству, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов.

    Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
    		    2 декабря 2022, 05:31
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

    Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».

    При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.

    По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.

    Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

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    Путин потребовал расселить людей из трущоб

    30 ноября 2022, 11:57

    Текст: Антон Никитин

    Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.

    Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.

    Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.

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    Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту
    		    2 декабря 2022, 14:18
    Фото: IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press,
    Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО.

    Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине.

    В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.

    Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах.

    Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО.

    Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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    Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников
    		    30 ноября 2022, 14:37
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС.

    Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане.

    «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он.

    В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях.

    По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства.

    Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты.

    Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере.

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    Путин: 15 % россиян нуждаются в помощи психологов

    1 декабря 2022, 17:59

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации.

    «Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости».

    Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС.

    «Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки.

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    Шольц сообщил Путину о планах поддерживать обороноспособность Киева

    2 декабря 2022, 15:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС.

    Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск».

    Лидеры также договорились поддерживать контакт.

    В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту. 

    Коментарии (14)
    Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам
    Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт»

    30 ноября 2022, 15:22

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%.

    По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку.

    «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин.

    Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. 

    Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников.

    Коментарии (4)
    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
    Путин выразил соболезнования из-за кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

    30 ноября 2022, 16:19

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя.

    «Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.

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    Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться

    30 ноября 2022, 14:32

    Текст: Ольга Иванова

    В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере».

    Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%.

    «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин.

    Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет.

    По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов.

    «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране.

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    В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева

    30 ноября 2022, 15:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран.

    Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.

    Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года.

    Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран.

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    Путин предложил покупать российские товары
    Президент России Путин призвал покупать отечественные товары

    1 декабря 2022, 17:32

    Текст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых поддержал отечественных производителей и призвал покупать российские товары.

    Путин заявил, что всегда говорил и повторяет, что нужно покупать российские товары, также он пообещал рассмотреть предложение одной из участниц встречи распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов, передает ТАСС.

    Он заявил, что «Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги», и отметил правильность предложенной идеи.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус».

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    Путин указал на рост конкуренции на Каспии

    30 ноября 2022, 14:00

    Текст: Антон Никитин

    Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание.

    В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии.

    Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна.

    В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике.

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    Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере
    Путин: В социалке скромный уровень зарплат

    30 ноября 2022, 12:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках.

    В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии.

    На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов.

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    Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока
    Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему

    30 ноября 2022, 14:53

    Текст: Александра Юдина

    Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. 

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    Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках»
    Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» с участием российской стороны

    2 декабря 2022, 14:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоках» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна.

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