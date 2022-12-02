Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получили денежные сертификаты

Именные денежные сертификаты в 73 регионах России получили победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Как реализовать сертификат – решает сам победитель, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победителям Национального чемпионата по 40 основным компетенциям, соревнования по которым проходили в Москве с 28 по 31 октября, были вручены именные денежные сертификаты. Порядок предоставления таких сертификатов утвержден постановлением правительства Российской Федерации.

Во всей России сертификаты получили 695 победителей Национального чемпионата 2022 года в трех категориях – среди школьников, студентов и специалистов. Из них 243 победителя получили сертификаты за первое место, 235 – за второе, 217 – за третье место.

В каждом субъекте РФ также предусмотрены меры поддержки победителей Национального чемпионата «Абилимпикс», в том числе включающие выплату денежных вознаграждений или других поощрений призерам.

Кроме денежных сертификатов по основным компетенциям, награды получили и победители Национального чемпионата «Абилимпикс» по 39 дополнительным компетенциям. Также победители по дополнительным компетенциям Национального чемпионата «Абилимпикс» получили возможность стать участниками проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей».