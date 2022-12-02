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Ученые объяснили увеличение явки на выборах при электронном голосовании
Электронное голосование увеличило явку на выборах в российских регионах на 3-4%
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В 2022 году зафиксировано увеличение явки на 3–4% в регионах, которые использовали при голосовании онлайн-формат (ДЭГ), сообщила декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, член РАПН, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Татьяна Акопова на Всероссийской конференции РАПН.
Конференция РАПН по теме «Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности» открылась в пятницу в Москве. В работе площадок принимают участие политологи из России и 27 стран мира, говорится в сообщении на сайте НОМ.
Глобальная турбулентность – это уже не фигура речи и не потенциальная возможность, а реальность сегодняшнего дня, отметила президент РАПН, член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, на наше время выпали серьезные вызовы, и чтобы найти достойные ответы на них, нам крайне необходимо гражданское мужество и профессионализм, в том числе и со стороны экспертного сообщества.
Одной из тем конференции стал вопрос цифровизации в политике. О взаимосвязи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и политического участия и доверия к выборам со стороны россиян рассказала Акопова, добавив, что государства для своей устойчивости придумывают разные инструменты для того, чтобы общество больше вовлекалось в политические процессы и наблюдение. Государства, которые стремятся к устойчивости политической систем, пытаются преодолеть инертность избирателей, вовлечь в избирательные процессы различные группы населения, используя новый инструментарий, облегчающий наиболее оптимальные условия голосования и контроль над его процедурой, подчеркнула она.
По словам эксперта, исследования показали, что дистанционное электронное голосование в России способствует расширению возможностей участия различных групп населения в избирательном процессе. По данным Минцифры, которые озвучила эксперт, в 2022 году зафиксировано увеличение явки в регионах, где применяется ДЭГ, на 3–4%.
ВЦИОМ выяснил, что с увеличением опыта применения ДЭГ появляется все больше респондентов, которые по достоинству оценивают вклад ДЭГ в обеспечение законного избирательного процесса, защищенность и практичность системы, ее современность, и результативность (увеличение явки), указала Акопова.
Одним из итогов исследования влияния ДЭГ на политическую активность избирателей стал тот факт, что в ходе использования системы формируется новый портрет избирателя, который отличается от портрета избирателя традиционного голосования: более мобилен, не связан «местом» (территорией голосования), проявляет интерес к использованию новых технологий в избирательном процессе и готовность участвовать в нем при их применении.
Перспективы использования системы на территории всей России, отметила Акопова, будут зависеть от решения Центризбиркома и готовности самих регионов к внедрению технологии электронного голосования: информационной безопасность системы, чтобы исключить любое вмешательство в процесс голосования и подведения итогов, искажение процесса и результата волеизъявления граждан, свободы волеизъявления и тайны голосования, надежной идентификации, доступа к интернету и электронным устройствам, включая отдаленные и малонаселенные регионы.
ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.
По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».
Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»
Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: Надводное судно могло разместить на дне взрывчатку для подрыва «Северный потоков»
Использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна, заявил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг местному изданию Expressen.
По мнению Ливонга, на дне рядом с газопроводами был размещен не маленький высокоточный заряд, а более крупный. Он также выразил мнение, что для диверсии могли задействовать несколько судов – они понадобились для управления взрывным устройством. Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов, передает РИА «Новости».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге
Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.
Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
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Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Союз производителей рождественских деревьев ЕС запретил поставку новогодних елей в Россию
Поставщики елок из Европы рассказали о введенных против российских компаний ограничениях
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Европейский Союз производителей рождественских деревьев ввел запрет на продажу новогодних елей компаниям, связанным с Россией. Однако в нашу страну датские елки все равно попадут благодаря параллельному импорту. Но цены на них вырастут, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
«Елки премиум-класса идут к нам из Северной Европы. Их выращивают в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, а также в северной части Польши, Германии и странах Прибалтики, для них там подходящий климат. У нас такие деревья, к сожалению, не растут», – говорит директор по связям с общественностью компании «Елки.биз» Владимир Борисов.
Он подчеркивает, что хоть пихту Нордмана (датскую елку) изначально открыли на Кавказе, питомников этих деревьев в России организовать не получается. А все потому, что, во-первых, она растет исключительно на горных склонах, возможности для размещения таких масштабных площадей нет. Во-вторых, такое производство нерентабельно, так как рост елок – процесс не быстрый, первый небольшой урожай можно будет собирать только через семь-восемь лет.
В-третьих, в России для этих деревьев неподходящий климат. «В Северной Европе особенный климат. Например, в Дании летом холоднее, а зимой теплее, чем у нас, там стоит определенная влажность, много песчаной почвы. На такой земле та же пихта Нордмана вырастает чуть ли не за год на метр, причем во все стороны равномерно, ярусы ровные. У нас же даже на Кавказе в южных районах она растет, не умирает, зимой не вымерзает, но с северной стороны у нее хуже растут ветки, летом они очень часто подвергаются опалению солнцем. Не получается культивировать это растение», – делится эксперт.
Тем не менее, несмотря на наложенные на Россию западные санкции, ассортимент хвойных деревьев в этом году остался неизменным. Собеседник отмечает, что ряд европейских продавцов заявили, что не намерены работать с российскими компаниями, однако благодаря параллельному импорту россияне все-таки смогут купить живые европейские новогодние елки к Новому году.
«Если раньше мы сами доезжали до Дании, общались с местными поставщиками, выбирали деревья, заключали договоры и везли деревья в Россию, то сейчас в Европе есть рекомендации Союза производителей рождественских деревьев к поставщикам о том, что если они видят у компании какие-то российские корни, то деревья им не продавать, чтобы они своих детишек в России не радовали. Но находятся частные фирмы, которые в России уже продают деревья европейского происхождения, а мы уже производим отбор этих деревьев», – рассказывает Борисов.
Договоры на хвойные из Европы, а также оплату товара, продавцы должны были заключить и осуществить в сентябре. Несмотря на то, что возможность приобрести этот товар была, не все на это решились. Сейчас закупать европейские елки премиум-класса розничным продавцам уже поздно. В связи с этим, по словам специалиста, на сегодняшний день рынок не насыщен в той мере, в какой это было в прошлом году. А поэтому ожидается определенный дефицит.
«Спрос, насколько мы пока можем видеть, сохранился, но в целом говорить о нем пока рано. С ноября началась торговля, потому что сейчас активно украшаются и уличное пространство, и офисы. Домой елки люди начнут покупать ближе к Новому году. Что касается стоимости, то из-за новой логистики наблюдается подорожание на 30–40%. Обычные русские елки подорожают процентов на 15», – заключил собеседник.
Директор компании Sadovod.org Юрий Реснянский также подтвердил, что европейские елки удается привозить в Россию, параллельный импорт работает, но ассортимент все-таки пришлось сократить на треть.
«Спрос на живые деревья в этом году точно не увеличится. На дорогие деревья спрос не может увеличиться, потому что два года были серьезные проблемы и у ресторанов, и у гостиниц – у всех тех, кто покупает массово эти деревья. Поэтому говорить о росте продаж импортных деревьев не приходится. Думаю, что и российские многие не поставят просто потому, что денег не будет», – считает эксперт.
По его оценке, европейские хвойные подорожали на четверть – на 25–30%, а по некоторым позициям – на 35%. Цены на отечественные деревья остались неизменными.
Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться.
Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».
По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».
Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.
Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине
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Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС.
Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист
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В Люберцах врачи достали из щеки 51-летней пациентки глиста длиной 12 сантиметров, паразит появился в теле женщины после укуса комара, сообщили в Минздраве Московской области.
Женщина обратилась к медикам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, у нее заподозрили доброкачественную опухоль, была назначена операция.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев рассказал, что при надрезе в тканях был обнаружен гельминт, чья жизнедеятельность вызвала воспаление, а его движение – зуд, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам хирурга, это первый подобный случай за 10 лет его практики. Выяснилось, что глист появился в организме после укуса комара, инфицированного гельминтозом, носителями которого являются домашние животные.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
Ранее врач-патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила, что в недостаточно обработанных мясе и рыбе могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты.
В Airbus решили отказаться от российского титана
Представитель Airbus Шольхорн заявил о планах отказаться от российского титана
Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.
По его словам, компания находится в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане, это займет несколько месяцев, передает РИА «Новости».
Ранее авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, Россия существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
Экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Приморском крае успел катапультироваться, сообщают экстренные службы.
Уточняется, что крушение произошло сразу после вылета, истребитель упал недалеко от села Алексеевка в лесном массиве. Жертв и разрушений на земле на данный момент не зафиксировано, выясняется состояние здоровья пилотов, передает ТАСС.
Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР
В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.
Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.