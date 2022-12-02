В Донбассе рассказали, как украинские силовики фабрикуют уголовные дела

Осужденная Скидан: Украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев из ДНР

Украинские силовики фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их мужей, участвовавших в донбасском ополчении, об одном из таких случаев рассказала осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.

«В октябре 2015-го меня задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) города Красноармейска... Муж у меня гражданский, двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала», – передает РИА «Новости» слова женщины.

По словам Скидан, ее супруг – Алексей – служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу: 10 дней на позициях, 10 дней отдыха, во время которого ополченцы располагались в бывшем здании СБУ в Донецке.

«Я поехала в СБУ к Леше на свой день рождения, фотографировались с ними (ополченцами) на фоне флага России, ДНР, и он выложил это в интернет», – рассказала Скидан.

После этого Евгению, проживавшую на подконтрольной Киеву части территории ДНР, обвинили в передаче «подельнику» вооружения и наркотиков, которых она никогда не видела. «Якобы у моего подельника, который был единственным моим свидетелем на суде, он говорил, что я передала ему оружие... Я видела это все только на фотографии», – сказала она.

По словам Скидан, украинские силовики заявили, что она получит от 8 до 15 лет, но если ее гражданский муж в течение двух лет приедет на территорию Украины, наказание смягчат – до трех лет условно с отсрочкой на два года. Суд приговорил женщину к условному сроку, как и обещала украинская сторона, однако после первых допросов, когда ее отпустили домой, она успела предупредить гражданского мужа о возможных провокациях, утверждает Скидан.

«Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом... Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила и мы больше не общались», – рассказала она, добавив, что в итоге провела в заключении восемь лет по уголовной статье.

Ранее замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов, который перешел на сторону ЛНР, сообщил, что украинские нацбаты похищали людей.