Лавров назвал главный итог года для России

Глава МИД России Лавров заявил, что главным итогом года является прояснение, кому нельзя верить

Прояснение того, что происходит в мире, кто является договороспособным, а кому впредь нельзя верить является главным итогом года для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, итогом года может послужить осознание, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что истеричная реакция Запада на спецоперацию подтверждает выводы Москвы о том, что СВО была абсолютно необходима, действия РФ обеспечили провал геополитических игр Запада, сорвала планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США и НАТО повлияли на решение России начать спецоперацию на Украине.