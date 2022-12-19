|
|
Лавров назвал главный итог года для России
Глава МИД России Лавров заявил, что главным итогом года является прояснение, кому нельзя верить
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Прояснение того, что происходит в мире, кто является договороспособным, а кому впредь нельзя верить является главным итогом года для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра иностранных дел России, итогом года может послужить осознание, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя, передает ТАСС.
Лавров также отметил, что истеричная реакция Запада на спецоперацию подтверждает выводы Москвы о том, что СВО была абсолютно необходима, действия РФ обеспечили провал геополитических игр Запада, сорвала планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США и НАТО повлияли на решение России начать спецоперацию на Украине.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
|
|
Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
|
|
Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
|
|
Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.
Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».
Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».
Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях
|
|
В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.
В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.
У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.
Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.
В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки
НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
|
|
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Пушилин заявил о модернизации спецами из США украинских беспилотников в Харькове
Специалисты из Соединенных Штатов помогли украинским военным усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по российским аэродромам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Модернизация беспилотников проходила на Харьковском авиазаводе, одна из американских компаний помогла ВСУ оборудовать аппараты системами GPS, сказал Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что были улучшены те модели, которые наносили удары по аэродромам на территории России.
В начале декабря украинские БПЛА совершили налет на военные аэродромы в Саратовской области и в Рязани, погибли три человека.
Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили беспилотники, украинские военные пытались нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства.
Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения и все глубже втягиваются в украинский конфликт
|
|
Вашингтон утрачивает инстинкт самосохранения и все глубже втягивается в украинский конфликт, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое Соединенных Штатов на эскалацию, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале Newsweek.
Антонов в своей статье о влиянии украинского кризиса на российско-американские отношения и процесс трансформации мирового порядка, текст которой на русском языке распространило диппредставительство РФ в США, выразил уверенность, что мы находимся в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира, передает ТАСС.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах отметил, что Россия выступает за то, чтобы в будущей системе международных отношений учитывались интересы всех участников, а новые центры развития в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке могли бы оказывать равное влияние на глобальные процессы вместе с Россией и США. Он констатировал, что предложения России находят все больше понимания и поддержки в различных регионах планеты.
Как отметил глава российской дипмиссии, наивно полагать, что в ходе упомянутой трансформации соперничество России и Соединенных Штатов в одночасье прекратится. Он выразил уверенность, что Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и «заглушить» голос Москвы. При этом Антонов подчеркнул, что российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным, так как это основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения.
По словам российского дипломата, из воспоминаний посла СССР в США Анатолия Добрынина следует, что во времена самого острого соперничества между Москвой и Вашингтоном обеспечивалась базовая составляющая межгосударственного взаимодействия – подлинное стремление понять друг друга.
Антонов подчеркнул, что в реалиях сегодняшнего дня Москва не видит подобного настроя со стороны Вашингтона, напротив – русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах предупредил, что последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы. Он констатировал, что администрация США полностью игнорирует озабоченности России, а постоянное повышение ставок Белым домом через отправку все более мощного оружия Киеву говорит о том, что Вашингтон ведет дело к эскалации.
В этом контексте Антонов вновь напомнил американским коллегам об особой ответственности наших держав за поддержание глобальной безопасности. Он отметил, что Россию и США объединяют и другие общие приоритеты, среди которых борьба с международным терроризмом, изменением климата, пандемиями, обеспечение стабильности в Арктике.
Глава российской дипмиссии выразил согласие с мнением патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера, который отмечал, что в условиях нового миропорядка традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий. Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все же прислушаются к доводам России и проявят конструктивный подход к украинскому кризису и связанным с ним рискам.
В прошлый четверг замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию. В августе Антонов предупреждал, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией.
В США назвали Украину вторым Вьетнамом для американцев
Американский судья Наполитано заявил, что Украина превращается второй Вьетнам для США
Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, это безумное решение, заявил судья Эндрю Наполитано.
Юрист рассказал на YouTube-канале Judging Freedom, что в Пентагоне назвали целью отправки советников на Украину контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на опасность такого шага.
По его словам, война во Вьетнаме началась с того, что двести военных были посланы туда советниками, передает РИА «Новости».
Наполитано считает, что отправка американских советников на Украину означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах. Также судья сожалеет, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это безумием.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка сделала СВО неизбежной.
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие
Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.
Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.