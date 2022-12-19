Страны ЕС начали обсуждение предложения Чехии о потолке цен на газ

Взгляд
19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...
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Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
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Отцы советского лазера были учеными с юмором

Сергей Лесков
Сергей Лесков, журналист
Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Первые в мире работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Подробности...
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Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Голос разума во Франции

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

    политика и бизнес


    Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром

    спецоперация на Украине


    Появились подтверждения способности российских ракет пробивать пассивную защиту украинских энергообъектов

    «на новых принципах»


    Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза

    Видео

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    Данные The New York Times


    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    информационная война


    Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

    защита Запорожской АЭС


    Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

    обрушение рейтинга


    Дональд Трамп исчерпал себя как политик

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    Страны ЕС начали обсуждение предложения Чехии о потолке цен на газ

    19 декабря 2022, 15:54

    Текст: Ольга Иванова

    Страны ЕС приступили к обсуждению предложения Чехии о введении потолка цен на газ в 188 евро за Мвт·ч, если цена на топливо на виртуальном хабе TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней, передает Reuters.

    По данным Reuters, на встрече министры энергетики ЕС обсуждали установление предельной цены на газ в том случае, если цены на топливо в ЕС возрастут до 188 евро за мегаватт-час, передает ТАСС.

    О том, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его же подсчетам, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.

    Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
    Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
    		    19 декабря 2022, 00:58
    Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.

    Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».

    «Должно быть, в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.

    Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.

    Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.

    Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.

    При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.

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    Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года
    Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу

    18 декабря 2022, 20:57

    Текст: Ольга Иванова

    Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.

    Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».

    Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

    Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.

    В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.

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    Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры

    19 декабря 2022, 08:21

    Текст: Антон Никитин

    В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

    Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.

    В субботу половина Киевской области осталась без света.

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    В Китае назвали три цели США на Украине

    18 декабря 2022, 18:21

    Текст: Ольга Иванова

    В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.

    По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.

    Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».

    «США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.

    Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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    Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
    Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО

    19 декабря 2022, 08:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.

    По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.

    Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.  

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    Взрывы прозвучали в Киеве
    В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
    		    19 декабря 2022, 06:45
    Фото: Официальный канал Полтавского горсовета/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.

    Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.

    Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.

    Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.

    Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. 

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    Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
    Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
    		    19 декабря 2022, 12:42
    Фото: Thomas Koehler/photothek/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.

    «Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.

    «При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.

    «Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.

    «Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.

    «Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.

    При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.

    «Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.

    Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.

    По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.

    Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.

    По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

    Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.

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    Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
    Бывший глава Совета министров СССР Рыжков предложил воссоздать Советский Союз по принципу ЕС
    		    19 декабря 2022, 03:30
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, нельзя, но можно это сделать на новых принципах, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

    Рыжков заявил, что следует «стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа – Евросоюз и его органы». По его словам, «по принципу ЕС» и «на новых условиях» можно было бы организовать объединение стран на территории бывшего СССР, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что не нужно пытаться «воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года», ведь государство – это «живой организм», который «развивается, стареет, болеет, периодически им надо заниматься». По словам Рыжкова, «не должно стоять все на месте, должно двигаться».

    Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле праздновать эту дату не будут, хотя времена СССР считают важной частью истории. Президент России Владимир Путин говорил, что распад СССР для него оказался трагедией, как и для большинства граждан страны.

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    Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении

    18 декабря 2022, 19:25

    Текст: Ольга Иванова

    Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».

    Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.

    По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.

    Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.

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    Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
    Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
    		    19 декабря 2022, 06:56
    Фото: President Of Ukraine/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

    Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.

    Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».

    Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».

    Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.

    Коментарии (12)
    НАСА показало оставшуюся без света Украину
    НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
    		    19 декабря 2022, 09:47
    Фото: t.me/vestifmplus
    Текст: Антон Никитин

    Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.

    На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.

    Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.

    Коментарии (33)
    ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
    Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи

    19 декабря 2022, 08:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

    По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.

    Коментарии (22)
    Центр Марьинки зачистили от ВСУ
    Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
    		    19 декабря 2022, 10:14
    Фото: Михаил Андроник/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».

    Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.

    Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.

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    Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
    Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
    		    19 декабря 2022, 01:56
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.

    Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

    В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.

    Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».

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    Установлено точное место повреждения корабля «Союз МС-22»
    		    19 декабря 2022, 12:48
    Фото: SciNews/YouTube
    Текст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Роскосмоса определили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По его данным, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что место повреждения удалось установить на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем.

    В Роскосмосе подтвердили осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22», было обнаружено возможное место повреждения, данные с корабля продолжают изучать специалисты.

    Напомним, в Роскосмосе допустили, что из-за неисправности системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС может состояться раньше плана.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на МКС опасно для астронавтов.

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