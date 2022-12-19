Победитель конкурса «Лидеры России» вошла в состав экспертного совета при правительстве

Победитель трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Анастасия Пермякова вошла в состав Экспертного совета при правительстве.

Первую встречу совета в новом составе уже провел Михаил Мишустин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Включение меня в Экспертный совет, как отметил Михаил Владимирович Мишустин в своем выступлении, позволит усилить взаимодействия Экспертного совета, правительства России и федеральных органов исполнительной власти, а аналитический центр станет единым оператором по сбору, обобщению и представлению мнения экспертов в правительство», – сказала Пермякова.

«Нашей задачей является максимальное внедрение предложений экспертов в реальную жизнь. Важно, чтобы ценные знания и экспертиза, которой обладают все без исключения члены совета, могли оперативно использоваться как для решения текущих задач, так и определения стратегических векторов развития и поддерживать правительство Российской Федерации», – добавила она.

На заседании Экспертного совета были подведены итоги работы в 2022 году. Результаты в уходящем году значительные – более 750 предложений по повышению устойчивости экономики было выдвинуто советом, что в текущих условиях беспрецедентного санкционного давления бесспорно оказалось важным вкладом.

«Из ключевого хочу отметить, что многие инициативы были направлены на улучшение жизни граждан и социальную сферу. Также, что тоже отметил Михаил Владимирович, удалось наладить слаженную, системную и эффективную работу Экспертного совета с министерствами и ведомствами, вовлечь членов совета в работу в рамках мероприятий единого плана по достижению национальных целей», – поделилась Пермякова.

В Аналитическом центре Анастасия Пермякова руководит Центром системного анализа, курирует вопросы подготовки стратегической и отраслевой аналитики. В этом году она стала победителем трека «Госуправление» конкурса «Лидеры России». Она отмечает особую роль сообщества участников конкурса – клуба Лидеров России «Эльбрус».

Она подчеркнула, что конкурс «Лидеры России» – серьезный вызов, который проходит каждый участник, и незабываемый опыт. «Самый главный результат для меня – это совершенно невероятные люди, активные, патриотичные, которые готовы брать на себя ответственность и что-то менять вокруг. Мы создаем проекты, участвуем в волонтерских программах, помогаем подрастающему поколению как наставники. «Лидеры России» – это про постоянное совершенствование себя и всего вокруг. Я буду рада привлечь лидеров-экспертов к выработке предложений и их дальнейшей реализации», – добавила она.

«Мне вдвойне приятно, что в рамках Экспертного совета при правительстве мы будем бок о бок работать несколькими наставниками Лидеров России, в числе которых Герман Греф, Ярослав Кузьминов, Михаил Осеевский. И, конечно, с генеральным директором президентской платформы Алексеем Комиссаровым. Кстати, именно развитие кадров было одной из ключевых тем обсуждения на Экспертном совете», – заключила Пермякова.