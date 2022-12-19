Воздушная тревога прозвучала в восточных регионах Украины

Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях

Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ

Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».

Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.

В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.