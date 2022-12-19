В России за сутки госпитализировали 573 человек с COVID

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 573 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 573 человека, это 26,7% меньше по сравнению с 18 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 5564 человека, что на 12,2% меньше по сравнению с 18 декабря. «Выявлен 6341 новый случай COVID. Подтверждено 50 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 782 человека, это на 38,2% меньше по сравнению с 17 декабря.

Показатель госпитализации за минувшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 5,9, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,7%.

При этом показатель заболеваемости COVID за прошлую неделю (на 100 тыс. населения) составил 34,7, увеличившись на 5,5%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах, в 15 регионах – выше, чем в среднем по стране.