Путин заявил о плавном сворачивании льготной ипотеки

Путин заявил о расширении доступа к семейной ипотеке семьям с детьми до 18 лет

Механизмы льготной ипотеки будут плавно свернуты, она будет продлена до 1 июля 2024 года под ставку 8%, для жителей новых регионов будут предоставлены особые условия ипотеки под ставку 2% для жилья в новостройках, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Путина, льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов, но ее механизмы будут сворачиваться.

«При этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Также президент предложил ввести особое решение для новых регионов юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента. Ясно, что сейчас там новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство. Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях», – отметил президент.

Ранее Путин рассказал о результатах реализации государственных программ в 2022 году.