Военнослужащие ВС России за последние сутки ликвидировали свыше 100 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении ВС России вели упреждающий огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, также огонь вела армейская авиация, это позволило предотвратить попытку ВСУ атаковать войска у поселка Софиевка в ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На этом направлении погибло до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

На Краснолиманском направлении четыре штурмовые группы ВСУ попытались контратаковать у поселков Площанка, Голиково и Кременная в ЛНР. Ударами армейской авиации и артиллерии удалось пресечь это наступление, уничтожено свыше 40 украинских военных, одна БМП и три бронеавтомобиля.

На Донецком направлении ВС России продолжили наступление, были заняты новые позиции и рубежи. Противник в последние сутки пытался отбросить российских военных у поселков Северное и Красногоровка в ДНР, но все атаки успешно отразили. Потери ВСУ составили порядка 30 бойцов убитыми и ранеными, бронетранспортер и две машины.

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы ВСУ у поселка Доброволье ДНР, у населенного пункта Павловка найдены и уничтожены две группы украинских диверсантов. Там потери ВСУ составили порядка 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

В среду Минобороны сообщило, что Краматорске был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, там было до 2 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов разного калибра.