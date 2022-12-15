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15 декабря, четверг | Последнее обновление — 15:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 140 украинских военных на четырех направлениях
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Российские войска за сутки уничтожили более 140 украинских военных на четырех направлениях
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Военнослужащие ВС России за последние сутки ликвидировали свыше 100 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ВС России вели упреждающий огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, также огонь вела армейская авиация, это позволило предотвратить попытку ВСУ атаковать войска у поселка Софиевка в ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении погибло до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.
На Краснолиманском направлении четыре штурмовые группы ВСУ попытались контратаковать у поселков Площанка, Голиково и Кременная в ЛНР. Ударами армейской авиации и артиллерии удалось пресечь это наступление, уничтожено свыше 40 украинских военных, одна БМП и три бронеавтомобиля.
На Донецком направлении ВС России продолжили наступление, были заняты новые позиции и рубежи. Противник в последние сутки пытался отбросить российских военных у поселков Северное и Красногоровка в ДНР, но все атаки успешно отразили. Потери ВСУ составили порядка 30 бойцов убитыми и ранеными, бронетранспортер и две машины.
На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы ВСУ у поселка Доброволье ДНР, у населенного пункта Павловка найдены и уничтожены две группы украинских диверсантов. Там потери ВСУ составили порядка 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.
В среду Минобороны сообщило, что Краматорске был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, там было до 2 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов разного калибра.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
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Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининград
Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ
Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ, рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, немцы приезжают в Калининград перезимовать, потому что стоимость аренды квартиры за четыре месяца в Калининграде равняется месяцу жизни в Дюссельдорфе, передает РИА «Новости».
«С одним немцем был разговор. Спрашиваем, вы что тут делаете, а он говорит: «Мы к вам (приехали) перезимовать», – рассказал Алиханов.
Ранее немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
Роскосмос подтвердил повреждение корабля «Союз МС-22»
Космонавты подтвердили утечку в системе «Союза МС-22»
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Корабль «Союз МС-22» получил повреждение верхней поверхности, это подтвердили космонавты, поведя визуальный осмотр, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Уточняется, что в четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, передает РИА «Новости».
Экипаж сообщил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который показал, что давление в системе охлаждения упало.
После осмотра было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС.
Российский космонавт Анна Кикина сфотографировала внешнюю поверхность корабля и передала данные на Землю, где их изучат специалисты.
В Роскосмосе уточнили, что все системы Международной космической станции и корабля «Союз» работают штатно, космонавты в безопасности.
Ранее стало известно, что российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН
Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно
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ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.
«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.
«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.
«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.
«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.
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В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
WSJ узнала о решении Китая повысить долгосрочную ставку на Россию
Wall Street Journal сообщила о решении Си Цзиньпина повысить долгосрочную ставку на Россию
Китайский лидер Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией, сообщают СМИ со ссылкой на советников в китайском правительстве.
«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию», – приводит ТАСС текст статьи Wall Street Journal.
По данным издания, Пекин собирается нарастить поставки нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, а также развивать взаимодействие с Россией в Арктике, инвестировать в российскую инфраструктуру. Wall Street Journal отмечает, что у России и Китая растет объем финансовых операций в национальных валютах.
Wall Street Journal утверждает, что несколько лет назад китайский университет Циньхуа направил лидеру Китая доклад, в котором заявлял, что у российской экономики якобы «нет будущего». Си Цзиньпин на полях доклада написал: «Чепуха».
В октябре глава Российского государства Владимир Путин объявил, что в ближайшее время Россия приступит к строительству газопровода «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток. При этом посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что предпосылок для создания военного союза двух стран нет.
Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации в «Союзе»
В связи с разгерметизацией системы охлаждения «Союз МС-22» выход россиян в открытый космос с борта МКС отменен
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Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам, сообщил Роскосмос.
Планировалось, что Прокопьев с Петелиным пробудут в космосе более шести с половиной часов. Они должны были перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» при поддержке Анны Кикиной, которая, оставаясь на МКС, управляла бы манипулятором ERA. Однако была обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции, передает РИА «Новости».
Специалист Центра управления полетами в переговорах с космонавтами сообщил о решении «прекратить внекорабельную деятельность». Позднее Роскосмос подтвердил отмену выхода россиян в открытый космос, передает ТАСС.
Экипажу МКС ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения «Союза», сообщил диктор трансляции НАСА.
Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.
Саакашвили закончил голодовку через полдня после ее начала
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный и отбывающий наказание на родине, объявил о прекращении голодовки, которую он начал меньше суток назад, сообщил его адвокат Вахтанг Барамашвили.
Саакашвили якобы получил просьбу от депутатов Европарламента прекратить голодовку, поскольку он «сам себе причиняет вред», сказал Барамашвили, пишет «Sputnik Грузия».
Отмечается, что вся голодовка длилась всего лишь полдня.
Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа высмеял дискуссию в Европарламенте, в ходе которой некоторые депутаты встали на защиту Саакашвили.
В среду в городском суде Тбилиси слушается ходатайство адвокатов о вывозе Саакашвили на лечение за границу.
Россия и Иран договорились о строительстве и запуске совместных спутников
Российская и иранская стороны подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Салаийе.
Москва и Тегеран окончательно определили рамки сотрудничества в космосе, стороны достигли взаимопонимания в разных областях, заявил Салаийе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Документ предполагает, что стороны начнут совместно проектировать и строить спутники зондирования и телекоммуникаций, развивать нужную для этого инфраструктуру и проводить совместные учебные курсы в космической сфере.
IRNA посчитала подписание такого документа большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере, что в свою очередь должно повысить уровень отношений между двумя странами.
Конфедерация футбола Бразилии получила иск за негуманное отношение к коту
Бразильской конфедерации футбола предъявили судебный иск из-за ситуации с котом во время чемпионата мира в Катаре, сообщает El Grafico.
Так, группа бразильских неправительственных организации вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии решила подать иск против футбольной организации на один миллион реалов (около 190 тыс. долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Истцы потребовали извинений и организации обучения работников конфедерации по уходу за животными.
Ранее в ходе пресс-конференции бразильского нападающего Винисиуса Жуниора перед матчем на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе сбросил кота со стола. Это вызвало возмущение зоозащитников.
По итогам чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии проиграла в четвертьфинале команде Хорватии и выбыла с турнира.
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