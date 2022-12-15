Уехавшая из Латвии участница «Лидеров России» вышла замуж за участника СВО

Переехавшая из Латвии Алина Герлиня, участница конкурса «Лидеры России», вышла замуж за участника спецоперации на Украине Владислава Ефремова.

Церемония бракосочетания Герлиня Герлиня и Ефремова прошла 15 декабря во «Дворце счастья» Луганска, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Герлиня участвовала в третьем конкурсе «Лидеры России», на встрече с Путиным в рамках наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» предложила запустить отдельную специализацию конкурса для иностранных граждан, которые мечтают жить и работать в России.

Путин поддержал ее инициативу, и трек «Международный» для иностранцев был запущен в 2021 году в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России». Главным призом трека стала возможность обратиться за российским гражданством по упрощенной процедуре.

Алина работает главным специалистом департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей», где развивает проект «Центры компетенций», направленный на диагностику и улучшение гибких навыков у студентов российских университетов.

«Фраза президента России, легшая в основу названия нашей платформы, – «Россия – страна возможностей», полностью отражает мою философию и мою судьбу. Россия дала мне, иностранной гражданке, возможность получить бесплатное качественное высшее образование. Мы много говорим о миссии построения меритократии, а в свою очередь она начинается именно с равного доступа к образованию. После обучения Россия дала мне возможность остаться на своей исторической Родине, саморазвиваться и самореализовываться в культурно и духовно близких для меня условиях», – поделилась Герлиня.

Конкурс, по словам девушки «услышал боль» многочисленных иностранных граждан, которые были ограничены в участии. Алина вспоминает, как она, некогда студентка с одним чемоданом в руках, получила возможность выступить перед президентом России с инициативой о запуске трека «Международный» конкурса. Как результат этого трека в 2022 году указами президента России 25 победителей трека получили гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.

«Для меня Россия – это еще страна любви. Но любви чистой, верной, созидательной. Противоположность потребительству, столь массово распространенному западной культурой. Я знаю людей, которые рассматривают России как пункт релокации, в частности из-за того, что Россия – одна из немногих оставшихся на карте мира крепостей и оплота традиционных семейных ценностей. Не наблюдала за собой тяги к патриархальности, но сейчас впервые я готова полностью довериться, вручить свою жизнь и следовать за мужчиной, как за главой семейства. Но это совсем несложно и даже благостно, когда этот мужчина – русский боец, стоящий на страже этих самых ценностей и защищающий наш народ», – поделилась Герлиня.