Аксенов рассказал о поддержке туризма в Крыму

Порядка 63 проектов получили гранты по строительству модульных гостиниц и развитию пляжной и туристической инфраструктуры на Крымском полуострове, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

В 2022 году республика получила грант на сумму более 500 млн рублей, по результатам конкурса проводятся 11 проектов современных модульных отелей, они увеличивают номерной фонд на 249 номеров и создают около 100 рабочих мест, рассказал Аксенов ТАСС.

Всего грантовую поддержку по строительству модульных гостиниц и развитие пляжной и туристической инфраструктуры получили 63 проекта. Среди них – 23 проекта с благоустройством пляжных территорий, 12 с работой теплых бассейнов в гостиницах и санаториях.

Кроме того, субсидии планируются проектам туристических маршрутов, созданию и развитию туристской среды для людей с ограниченными возможностями.

Выделение правительством 1,6 млрд рублей на поддержку не менее 1,5 тыс. компаний в туристической сфере Крыма даст возможность сохранить коллективы и поддержать средства размещения и предприятия различных отраслей.

Для поддержки туристической отрасли также приняты и другие меры, такие как обнуление ставки НДС для гостинично-туристической сферы, грантовая поддержка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».