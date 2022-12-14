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В Белом доме усомнились в завершении боев на Украине к концу года
В Белом доме усомнились в возможности завершения боев на Украине к концу года
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Власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года, решение о потенциальных переговорах с Россией должны принимать в Киеве, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что учитывая то, что происходит в небе и на земле на Украине, спрогнозировать завершение конфликта к концу года сложно. Кирби добавил, что идут «ожесточенные бои в Донбассе», сообщает ТАСС.
По его словам, в зимние месяцы погодные условия затруднят проведение каких-то операций, но нет никаких свидетельств, что к концу года происходящее на Украине прекратится.
Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать «президент (Украины Владимир) Зеленский, а не Соединенные Штаты».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский конфликт может завершиться в любой момент, если Киев проявит политическую волю.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
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В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
В России оценили шансы США обогнать Китай по росту ВВП впервые с 1976 года
Экономист Любич: Китаю необходимы новые экономические реформы для увеличения темпов роста экономики
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Экономическая победа США над Китаем в части роста ВВП возможна впервые за 46 лет. Однако ее основа зависит не только от успехов США, но и от снижения темпов роста экономики в КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее Джо Байден допустил, что экономика США может обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году.
«США в этом году удалось добиться значимых конкурентных преимуществ для своих производителей, в том числе в энергетическом секторе на фоне роста спроса Европы на американский СПГ. А также в производственной сфере, где получены ощутимые ценовые преимущества над европейскими конкурентами», – рассказал экономист Антон Любич.
«В этой связи будет не удивительно, если рост американской экономики окажется в диапазоне 2,5-3,0%. При этом нужно понимать, что рост в 2,0-2,5% для США совершенно нормален и обычен», – отметил собеседник.
«Основа «победы» в данном случае – снижение темпов роста в континентальном Китае. Очевидная причина – политика «нулевой терпимости к коронавирусу». Но было бы ошибочным сводить проблемы только к ней», – полагает эксперт.
«Первопричиной снижения роста ВВП Китая стало то, что прежняя модель за счет дешевого труда себя исчерпала. Китаю для восстановления темпов роста необходимо начинать усложнять свою промышленность и переключаться на внутренний спрос как источник роста», – акцентирует он.
«Это, в свою очередь, требует стимулирования притока технологий, что целенаправленно сдерживается США и Европой. Кроме того, необходимо стимулирование инвестиций, крепкого юаня, что также входит в противоречие с прежней политикой», – добавил Любич.
«Наконец, рост экономики Китая сдерживает «пузырь» на рынке недвижимости: избыточные инвестиции в этот сектор запустили классический механизм кредитного кризиса, который многократно повторялся в человеческой истории», – отметил экономист.
«Из недавних примеров – кризис в США в 2008 году. Тогда для американцев вдруг выяснилось, что недвижимость дорожает не сама по себе, а только если богатеют те, кто хочет в ней жить. Сдуть пузырь и переориентировать капитал из перегретого сектора недвижимости в промышленность – еще один текущий вызов для властей КНР», – напомнил эксперт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил в Twitter (запрещен в России), что экономика США может впервые с 1976 года обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году. При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
При этом ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%. По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса в секторе недвижимости КНР может перекинуться на китайский банковский сектор». Отмечается, что снижение темпов развития китайской экономики повлияло и на ухудшение показателей мирового ВВП.
С другой стороны, в мае агентство Bloomberg назвало в качестве основной причины снижения темпа роста ВВП в КНР жесткие антиковидные ограничения. Из-за этого специалисты прогнозировали рост ВВП Китая всего на 2%, а США – на 2,8%.
Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас предрекли рецессию мировой экономике в следующем году. По их мнению, это вызвано в том числе и замедлением развитых экономик Европы.
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Минфин США оценил работу лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен сочла нормальной работу политики лимита цен на российскую нефть
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Политика лимита цен на российскую нефть еще только начала работать, пока все идет нормально, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен пояснила, что лимит цен должен ограничить прибыль России, но при этом сохранить поступление российской нефти на рынок. Министр указала, что Россия является значимым поставщиком, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада, ограничение цен введено на уровне 60 долларов за баррель. Также с 5 декабря действует нефтяное эмбарго ЕС. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что шаги по ответу на лимит цен появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Кроме того, Йеллен признала, что в 2023 году есть риск рецессии в экономике США, но отметила, что такое развитие событий не является «обязательным условием снижения инфляции». Йеллен выразила уверенность, что к концу 2023 года «будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».
Напомним, американский президент Джозеф Байден считает, что США смогут избежать рецессии, если же она все же наступит, то окажется незначительной. S&P полагает, что в 2023 году США все же столкнутся с рецессией, но она будет «мягкой».
В МИД пообещали ответить на решение США выслать в 2023 году ряд дипломатов
Замглавы МИД Рябков пообещал ответ Москвы на решение США выслать в 2023-м году несколько дипломатов
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023-го года, Россия ответит на эти действия необязательно симметрично, заявил во вторник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, в Вашингтоне ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания некоторых российских дипломатов.
«Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», – передает ТАСС слова Рябкова.
Он добавил, что вина за продолжающуюся череду взаимных высылок дипсотрудников лежит на США. Рябков указал, что США превратили работу дипмиссий в инструмент давления на Россию, хотя Москва предлагает стабилизировать этот вопрос.
При этом Рябков не уточнил, сколько американских дипломатов покинет Москву в начале следующего года.
Американский инвестор предсказал эффект от потолка цен на нефть
Инвестор Роджерс: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть не будет иметь эффекта
Потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum – заявил РИА «Новости», что в краткосрочном периоде люди «будут делать то, что должны», и станут следовать созданным инструментам контроля, однако уже через несколько дней, считает он, найдутся пути обхода введенных ограничений..
Инвестор, именем которого назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI), подчеркнул, что в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь «фактически никакого эффекта».
По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что искусственные ограничения и различные инструменты ценового контроля обычно не работают, потому что всегда найдется другой путь. Он признался, что скептически настроен по поводу конкретно этого шага.
Также Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой. Экономические проблемы, по его словам, будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно вызывать беспокойство.
Накануне американские СМИ писали, что инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю.
У американцев возникли новые вопросы к Белому дому по обмену Грайнер
Кирби не смог объяснить обмен на Бута Грайнер, а не экс-сотрудника американского посольства Фогеля
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог объяснить, почему США добились освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер из российской колонии раньше, чем экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.
Кирби, комментируя «этот конкретный случай», заявил, что есть «ограничение». По его словам, он не может публично озвучить какую-либо еще информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, Фогель, как и Грайнер, получил тюремный срок в России за контрабанду наркотиков. Его в 2021 году задержали в аэропорту «Шереметьево». У Фогеля в багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Он мог использовать дипстатус для контрабанды и сбыта наркотиков среди учащихся англо-американской школы, где преподавал. В четверг в МИД России сообщил об обмене Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
США собрались пригласить Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско
Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году
Американская сторона пригласит Россию присоединиться к участию в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь 2023 года, сообщает Reuters.
Reuters ссылается на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея, в ходе которого прозвучало соответствующее заявление.
При этом Мюррей не уточнил, посетит ли российский президент Владимир Путин встречу лидеров форума АТЭС в 2023 году, передает ТАСС.
В этом году форум АТЭС проходил 18-19 ноября в столице Таиланда – городе Бангкоке. Российскую делегацию на саммите возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Кремле сообщали, что Путин не станет направлять видеообращение форуму АТЭС.
Ранее посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский напомнил, что председательство в АТЭС перешло к Соединенным Штатам. Он выразил надежду, что американская сторона выполнит свои обещания по ответственному председательству в АТЭС и обеспечит равноправное участие всех экономик региона в мероприятиях форума на своей территории.
Напомним, участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН в сентябре омрачилось проблемами с выдачей американских виз и логистикой из-за санкций против России. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Американский инвестор заявил о выгоде вложений в Россию
Известный вкладчик из США Джим Роджерс счел вложения в Россию выгодными «прямо сейчас»
Вложения в Россию и Украину могут оказаться выгодными и их могут рассмотреть инвесторы, которые не находятся под действием западных санкций, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, можно заработать большую сумму, если вложить деньги в страну, где проходят военные действия или гражданская война, особенно в случае с приближением окончания конфликта, передает РИА «Новости».
Роджерс добавил, что сам бы инвестировал деньги в Украину или Россию «прямо сейчас», если бы мог.
По мнению инвестора, многим западным инвесторам пришлось покинуть российскую нишу «из-за их собственных правительств», однако если набраться терпения и подождать, пока вложенные средства принесут прибыль, можно получить довольно много.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum.
Ранее американский инвестор выразил мнение, что потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта.
Разведчица из США призвала Байдена прекратить конфликт на Украине
Экс-сотрудница американской разведки Коффлер призвала Белый дом не разжигать конфликт на Украине
Действующему президенту Джо Байдену необходимо прекратить разжигать ситуацию на Украине, выразила мнение бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер.
По ее словам, уже пора приложить усилия для того, чтобы российско-украинский конфликт перешел в мирные переговоры, так как оружейный запас США практически опустел, а страны несут колоссальные бюджетные потери, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Fox News.
Коффлер добавила, что президент Украины Владимир Зеленский в своем стремлении к войне преследует какие-то нереалистичные цели, а его желание вести переговоры только с новым российским лидером вообще не претендует на серьезное отношение к ситуации.
Экс-разведчица заверила, что жители Штатов, в отличие от Байдена, всё больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.
«Размышлять о смене режима в стране – обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент (Путин – прим. ВЗГЛЯД) пользуется поддержкой 75% граждан, – это самообман», – прокомментировала она поддержку Байденом Зеленского в стремлении подождать, пока в России появится новый лидер.
Коффлер также напомнила, что политики США не раз высказывались по поводу вывода военных России с Украины и передачи Киеву российских территорий, указав, что это воспринимается как провокация, которая непременно вызовет ответные действия со стороны Кремля.
Экс-сотрудница разведки предположила, что в Белом доме постепенно приходят к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, что «пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить».
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине.
При этом в конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.
Песков: Грайнер перед освобождением выполнила нужные для помилования процедуры
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые процедуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все необходимые процедуры были выполнены», – ответил он на вопрос, писала ли спортсменка прошение о помиловании, сообщает ТАСС.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.