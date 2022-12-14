Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

|
14 декабря, среда | Последнее обновление — 12:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
Разделы
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит.
Подробности...
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага.
Подробности...
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
Подробности...
В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...
Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.
Согласно данным, тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины практически одновременно – в 9.45 (10.45 по Москве), передает РИА «Новости».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
|
|
Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
|
|
США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
|
|
Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
|
|
О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.
Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.
«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.
Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Власти Запорожской области оценили силу заряда для подрыва моста у Мелитополя
Балицкий заявил, что заложенные для подрыва моста у Мелитополя бомбы оцениваются до 20 кг тротила
Каждый заряд, заложенный украинскими диверсантами под мостом в пригороде Мелитополя, оценивается в 15-20 кг в тротиловом эквиваленте, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Подрыв моста в поселке Константиновка в пригороде Мелитополя – это «бездумный террористический акт», который направлен против мирных жителей, поскольку стратегического значения мост не представлял, заявил Балицкий, передает ТАСС.
Он добавил, что ведутся следственные мероприятия, причастные к преступлению устанавливаются, они будут наказаны «по всей строгости закона».
Напомним, украинские диверсанты повредили мост в Константиновке, находящейся на востоке от Мелитополя, по предварительным данным, заряды установили у опор конструкции.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
|
|
Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек
Европейский союз выделит Украине для стабилизации энергосистемы 30 млн светодиодных ламп, которые поставят через создаваемый в Польше хаб, сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.
По ее словам, ЕС предоставит Украине также 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу.
«ЕС передаст Украине 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», – передает ТАСС слова Фон дер Ляйен.
Хаб в Польше начнет работать на следующей неделе.
Напомним, сейчас в Париже проходит Международная конференция «Солидарность с украинским народом», ее цель собрать средства для Украины.
В Мелитополе заявили о неудачной попытке ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым
Владимир Рогов: Инициатива в Запорожской области постепенно переходит к ВС России
|
|
ВСУ пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли, что он проходит по другим маршрутам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную ситуацию в регионе.
«В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причем удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Там же украинские боевики предпринимали несколько попыток атаковать наши позиции. Но встречным огнем артиллерии они были накрыты и отброшены на исходные рубежи. Кроме того, ВСУ не оставляют надежд десантироваться с правого берега Днепра в районе Энергодара», – продолжил собеседник.
Эксперт также указал на рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. «Буквально за три дня было ликвидировано полтора десятка вражеских систем, среди которых HIMARS. И удар по Мелитополю – это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все еще могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят», – пояснил он.
«Однако ближайшие поставки нового вооружения, по нашим данным, у противника ожидаются лишь в ближайшие недели. После наших ударов по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога у ВСУ наблюдаются некоторые проблемы с логистикой. Среди прочего, затруднена переброска танковых подразделений», – указал Рогов.
«Также был уничтожен склад боеприпасов противника, в результате чего 102-я бригада теробороны ВСУ некоторое время испытывала нехватку снарядов. После этого интенсивность обстрелов наших позиций резко сократилась, хотя и на небольшой срок», – продолжает собеседник.
«И тут я со сдержанным оптимизмом могу сказать, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит в наши руки. Это связано с тем, что наши бойцы уже хорошо знают линию боевого соприкосновения, команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях», – отмечает эксперт.
«Подрыв моста в пригороде Мелитополя – это попытка ВСУ прощупать нашу логистику. Как и в Херсоне, противник хочет разрушить цепочки поставок жизненно важных грузов, продуктов питания, медикаментов и переброски техники», – указывает Рогов.
«В данном случае важно, что это был не единственный маршрут в Мелитополь. То есть фактически удар нанесен по комфорту жителей Мелитополя и Бердянска, коммуницирующих между собой. Теперь им приходится делать крюк в полтора-два десятка километров, чтобы добраться из одного города в другой», – говорит он.
«Примечательно, что противник после этого стал кричать о перерезании сухопутного коридора в Крым. Но на деле они выдают желаемое за действительное, поскольку поставки продовольствия и связь Крыма с большой Россией происходит по другим маршрутам. Но расслабляться нам, конечно, не стоит», – заключил Рогов.
Накануне стало известно, что ВСУ в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – взрывом повредили мост. По предварительным данным, взрывчатка была заложена у опоры конструкции.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Вместе с тем в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
В тот же день противник обстрелял береговую линию Энергодара, примерно в паре километров от Запорожской АЭС, было зафиксировано около полутора десятков прилетов, отмечал Рогов.
Как указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «варварские обстрелы» инфраструктуры новых регионов затрудняют восстановление новых регионов России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский попросил у Запада 12 млрд евро на восстановление Украины
Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление Украины
Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции доноров во Франции 12 млрд евро на восстановление более 50 тыс. объектов на территории Украины.
Зеленский пригласил всех участников международной конференции в Париже присоединиться к восстановлению объектов на территории Украины. Он заявил, что в общем боевые действия затронули территории 11 областей, объем восстановления охватывает более 50 тыс. объектов, это более 12 млрд евро, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Совет ЕС решил выдать Украине в 2023 году кредит на 18 млрд евро. В конце ноября Зеленский оценил восстановление Украины в 1 трлн долларов.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
|
|
Российской артиллерией нанесено поражение вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении. Ликвидированы более 40 военнослужащих и боевиков, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжая наступательные действия на Донецком направлении, российские войска за сутки отразили три контратаки. В результате ликвидированы более 30 военнослужащих, четыре бронемашины.
В результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения для контратаки мотопехотной роты ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Павловки ДНР. Потери противника составили около 50 военнослужащих, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления возле Крахмального, Берестового, Кисловки, Моначиновки Харьковской области, Водяного, Георгиевки ДНР и Желтой Кручи в Запорожской области
Нанесено поражение 86 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 172 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Константиновки ДНР взорван склад боеприпасов ВСУ.
У населенного пункта Красный Лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея РСЗО ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два беспилотника у населенных пунктов Кременная и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Первомайском ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM у Макаровки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Власти Украины решили покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о планах компенсировать нехватку электроэнергии в стране поставками из ЕС
|
|
Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Галущенко заявил в эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже, что электроэнергия «на сегодня» в Европе есть, она доступна, а в украинской энергосистеме есть дефицит, который Киев хотел бы максимально покрыть за счет возможного импорта, передает РИА «Новости».
При этом Галущенко отметил, что один из ключевых вопросов импорта электроэнергии –финансирование. Он также выразил мнение, что еще одним решением может быть ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), которое бы позволило Украине увеличить возможности по импорту. Он отметил, что сейчас Украина ограничена в доступных объемах электроэнергии, которые значительно меньше технической способности.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции доноров в Париже объявила, что для стабилизации энергосистемы Украины ЕС предоставит Киеву 800 генераторов, 40 из которых большой мощности, и 30 млн светодиодных ламп.
Тем временем Франция начала импортировать электроэнергию из соседних стран.
|
|