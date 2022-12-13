Пушилин заявил о приближении поражения Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам

Власти ДНР заявили о приближающемся поражения Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам

Военное поражение Украины становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам, заявил и.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, из-за обстрела энергоинфраструктуры Украины между военнослужащими киевского режима затрудннена логистика военного характера, а также коммуникации между подразделениями. Кроме того, ВСУ не могут провести ремонтные работы поврежденной техники, передает РИА «Новости».

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.

В Кремле заявили, что украинский конфликт может завершиться в любой момент, если Киев проявит политическую волю.