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Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождено более 50% территорий Донецкой Народной Республики
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Освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики. При этом он уточнил, что если говорить о населении, то цифра гораздо больше, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой. Он также заверил, что наши подразделения делают все возможное для того, чтобы освободить всю территорию ДНР в конституционных границах как можно быстрее.
Накануне Пушилин заявил о продвижении российских войск вдоль всей линии соприкосновения в ДНР.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск
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ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.
«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.
«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.
«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.
«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.
«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.
«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.
«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.
«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».
Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
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Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.
По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».
Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.
Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
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Официальный представитель МИД Мария Захарова расчувствовалась, читая во время интервью стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» (1972 год).
Захарова дала большое интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Ее попросили прочесть стихотворение, и спикер российского МИДа выбрала стихотворение Высоцкого (фрагмент после 01:27:42 видеозаписи).
«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала [певица Лайма] Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… Я прихожу на работу… Я прощу прощения за это. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, у меня стоят сзади, за спиной, и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: «Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, каждый день делайте все так, как надо, искренне, честно, до конца? От себя вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились, и считаете, что все ничего?» Вы понимаете? Каждый день. (…) Это стихотворение – оно про сейчас. И нет лучшего», – сказала Захарова.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление
Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз». По ее словам, к таким словам невозможно относиться серьезно.
Захарова призналась, что это заявление певицы ее задело, хотя Вайкуле не является государственным деятелем или человеком, претендующим на общественную роль. Она отметила, что Вайкуле абсолютизирует свое мнение, говорит от имени масс, используя слово «мы», а не «я». Высказывания певицы она, цитируя Булгакова, назвала словами «космического масштаба и космической глупости», которые при этом выдаются как позиция некой общественности.
«Хочется сказать: «Может быть, чуть поскромнее? Может, без вот этой шариковщины? Может быть, все-таки перечитать еще раз «Собачье сердце»? Возможно, вы себя там найдете. Возможно, он (Булгаков – прим. ВЗГЛЯД) даже про вас писал провидчески», – отметила спикер внешнеполитического ведомства.
Захарова также задалась вопросом о том, видели ли Вайкуле и ее единомышленники боль и страдания людей в Донбассе в последние восемь лет. «Как они ссылаются на совесть: совесть им не позволяет… А она спала, эта совесть? Или ее просто не было? Можно не заметить какое-то событие точечно, (…) но восемь лет невозможно отворачиваться! Восемь лет невозможно было делать вид, что ничего не происходит. Как у них это получается? Они здесь все были, они приезжали сюда зарабатывать деньги, выступать, делать свои дела и решать свои проблемы. Они не могли этого не видеть, они просто отворачивались, потому что им это было не очень приятно, потому что нужно же было реагировать. Ну и вдруг совесть бы проснулась! А это же очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», – сказала она.
Кроме того, Захарова заметила «маленький нюанс» в высказывании Аллы Пугачевой, в котором певица использовала выражения «Помилуй, Господи» и «Ибо не ведают они, что творят». Между этими двумя фразами Пугачева, по словам Захаровой, вставила «практически проклятье». «Она начала обзывать людей «ничтожными», «злобными» и так далее. И смысл изменился на противоположный. «Помилуй Господи, ибо не ведают, что творят» говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их грехи, страсти, ошибки. Он их любит, и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь (у Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД) фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню», – сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Вайкуле, в свою очередь, в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Пригожин предложил забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Бизнесмен Пригожин поручился за стрелявшего по полицейским в Новошахтинске экс-бойца ЧВК «Вагнера»
Руководство «Группы Вагнер» не снимает с себя ответственности за находящегося под следствием в связи с обстрелом полицейских в Новошахтинске Павла Николина, под личное поручительство готов забрать его обратно на фронт, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что Николин находится под следствием, и компания всячески его поддерживает. При этом руководство ЧВК «Вагнер» не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.
«Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», – заявил бизнесмен.
Ранее Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.
Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление
Марочко: ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление
Украинские власти перебросили дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на разведданные сообщил, что в район населенного пункта Стельмаховка к северо-западу от Сватово выявлена переброска сил и средств ВСУ, передает РИА «Новости».
Офицер НМ ЛНР уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских Вооруженных сил на этом направлении.
Ситуация на Сватовском направлении обострилась несколько месяцев назад. Город Сватово подвергается обстрелам ВСУ из РСЗО HIMARS, украинские военные пытаются прорвать оборону на этом участке, имеющем стратегически важное значение.
Также Марочко сообщал, что на Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных.
Зеленский заявил Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% украинской энергетической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что в стране уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры.
Зеленский сообщил, что причиной стали российские ракетные удары, передает РИА «Новости». Он добавил, что США оказывают значительную помощь для восстановления энергосистемы Украины. Зеленский в разговоре выразил надежду на углубление этого сотрудничества.
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся накануне. Напомним, правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов на сумму более 400 млн евро.
Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
Премьер Украины призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc
Шмыгаль попросил у Парижа реактивные снаряды и танки
Премьер Украины Денис Шмыгаль в эфире французского телеканала Эль-се-и призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc.
По его словам, Украине понадобится оружие, в том числе реактивные снаряды и танки Leclerc, передает ТАСС.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.