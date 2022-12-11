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Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора»
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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Зеленский сообщил в своем Twitter, что продолжил диалог с президентом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе
Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.
Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.
«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.
В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.
Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.
Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях
Вучич назвал исторически важным признание Меркель о Минских соглашениях
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Исторически важное признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, представляют ситуацию в абсолютно новом свете, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сказал, что признание Меркель для него «практически невероятно», но оно подтверждается словами Порошенко. Как заявил Вучич, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года». По его словам, признания Меркель и Порошенко серьезно влияют на позицию Сербии по Косову, передает ТАСС.
Открывшаяся информация, по его словам, позволяет судить о «злых намерениях» Запада, меняет ситуацию «во всех смыслах, прежде всего в политическом». Вучич сказал, что получил «ясный сигнал, кому нельзя верить». По его словам, если так посмели «обманывать и лгать» в отношении России, то встает вопрос, «сколько смогут выстоять» другие страны, такие «маленькие», как Сербия. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», – сказал он.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
«Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск
Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о прибытии на позиции ВСУ под Артемовском «черных трансплантологов» с Запада
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«Черные трансплантологи» с Запада прибыли под Артемовск в ДНР, чтобы «заработать на органах» украинских военных, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев сообщил, что около трех недель назад в район Атремовска «прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю» в сопровождении ЧВК «Моцарт». С ней приехали Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд, которые якобы входят в ЧВК, но «засветились» в Донбассе как «черные трансплантологи» в 2014–2015 годах, передает РИА «Новости».
Дебрю фигурировала в показаниях экс-сотрудника СБУ, который раскрыл схему изъятия органов украинских военных в Донбассе, существовавшую уже в ноябре 2014 года. Органы отправляли, в частности, в Германию и Израиль. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов и часто сама могла провести операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Киселев сказал, что под Артемовск «черные трансплантологи» прибыли из-за «колоссальнейших потерь» вооруженных сил Украины, рассчитывая заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении. New York Times сообщала, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем
Полянский назвал украинского постпреда при ООН Кислицу паяцем и «клиническим случаем»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал украинского постпреда Сергея Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез.
Полянский в Telegram «поделился впечатлениями» от заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Он считает, что «западники выглядели откровенно бледно», тема оказалась для них неудобной. Поскольку им было «нечего сказать по сути», представители стран Запада принялись обвинять Россию «во всех грехах».
По словам Полянского, их нападки «выглядели ну совсем неуместно» на фоне тех фактов, которые представила российская сторона, эксперт Дэн Ковалик и «отчасти» высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Полянский поблагодарил «нашего докладчика» Ковалика, который, будучи американцем, проявил «огромное мужество и персональный риск», решившись «сказать нелицеприятную для соотечественников правду». Полянский подчеркнул, что «американцы очень разные, среди них очень много честных, порядочных, хотя порой и весьма наивных и идеалистичных людей». Он призвал не путать их с американским истэблишментом, который «безнадежен в своей русофобии».
При этом представители США утверждали, что при американской системе контроля «расползание» поставленного оружия «по всему миру» невозможно, а все случаи контрабанды якобы касаются захваченного Россией западного оружия. Как отметил Полянский, «одно дело, когда подобные сказки рассказывает паяц Кислица, которого никто давно не воспринимает всерьез (сам виноват), а другое – постоянный член СБ ООН». По словам Полянского, «удивлены были даже западные коллеги». «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно - клинический случай», – заявил он.
Полянский сказал, что видит ценность таких обсуждений в возможности «прорывать информационную блокаду», ведь СБ ООН является «ключевой и едва ли не единственной площадкой», где позицию России Запад не может «цензурировать и искажать».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.
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Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
Украинские беженцы в Хорватии устроили «бунт» и «драму»
Jutarnji list сообщила о «бунте» и «драме» при попытке властей переселить украинских беженцев в Хорватии
Попытка переселить украинских беженцев из одного отеля в другой в Хорватии превратилась в «настоящую драму», украинцы подняли «бунт», пишут местные СМИ.
Украинцев разместили в отеле «Пицок» в городе Джурджевац. Позднее их решили переселить в гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 км от Джурджеваца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jutarnji list.
Отель в Копривнице был выбран как победитель открытого тендера, причем «Пицок» вообще не подал заявку на участие в тендере. Украинцы не хотят переезжать, заявляя, что уже нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу.
В результате им разрешили «какое-то время» продолжать жить в Джурджеваце, но префект округа Копривница-Крижевцы Дарко Корен отметил, что со временем «Пицок» украинцам все же придется покинуть. Координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.
Напомним, в конце ноября украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».
В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
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В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
На Западе заявили об усталости от украинских беженцев
Financial Times: Европа устала от беженцев с Украины
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Устав от беженцев с Украины, Европа начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне, пишет британская газета The Financial Times.
Обозреватели The Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер отметили, что число украинских беженцев и других стран континента поражает. По их данным, в период с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на предоставление временного убежища в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой.
Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по борьбе с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Авторы статьи признают, что, в отличие от ситуации в первые месяцы после начала спецоперации, сейчас европейцы более прохладно относятся к украинским беженцам. Они объясняют эту перемену экономическими причинами: ростом инфляции и сокращениями бюджетов европейских государств.
Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваются, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.
Ранее британская журналистка заявила, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.
Песков: Невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Песков: Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей СВО
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Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
В Раде оценили ситуацию с отсутствием света в Одесской области
Глава комитета Рады по энергетике Герус назвал срок улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области
Требуется несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с отсутствием электроснабжения в Одесской области Украины, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Местные власти заявили, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.
Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными. Как пояснил Герус, поврежден ряд трансформаторов, передает РИА «Новости».
В свою очередь, департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов потребуется «гораздо больше, чем в предыдущие разы». Указывается, что «речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что два-три месяца». Тем, кому «сложно будет обходиться без электроэнергии», рекомендовали покинуть регион, если есть такая возможность.
Напомним, в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК признали, что ситуация с электроснабжением в Одесской области тяжелая. Так, в Одессе свет есть только на объектах критической инфраструктуры, подача электричества жителям отключена.