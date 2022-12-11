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Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.
Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.
Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года.
Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.
Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.
Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.
Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.
Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
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Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
«Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке.
«Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять».
Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность.
Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Путин о спецоперации: Все идет своим чередом
Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке.
«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС.
Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени.
«Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории.
Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер
Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов.
«Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем
В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер.
Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах
Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина
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Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах.
По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света.
«Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru.
Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.
Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.
«Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.
Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам
Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.
«Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
Минфин США: Большинство блокированных Турцией перед проливами Босфор и Дарданеллы танкеров не подпадают под эмбарго ЕС
В Минфине США отметили, что, по имеющимся у ведомства данным, практически все танкеры, которые Турция отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз, сообщает Reuters.
В Министерстве финансов США указали, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Запада, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает ТАСС.
Представитель Министерства финансов США выразил уверенность, что Турция разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка и работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами.
Ранее в четверг главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что эта история с потолком цен на российскую нефть не связана, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции, при этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара
Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС.
«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории.
Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина
Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время.
Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.
Путин: Фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг
Бредни и фейки не должны помешать российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, награжденными Золотыми Звездами Героев России.
«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что не нужно быть особенно искушенным в информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. По словам главы государства, «шум, гам и треск на всю вселенную» в ответ на действия России на Украине также не должны мешать выполнению задач.
Ранее Путин заявил, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять.
Турция отказалась уступить США в переговорах по заторам в проливах
Источник: Турция в переговорах с США настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью
Соединенные Штаты обсудили с Турцией ситуацию с заторами в проливах, при этом турецкая сторона не стала уступать и настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил дипломатический источник в Анкаре.
По словам информатора, разговор вели замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо. При этом турецкий министр обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний о том, что страхование для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным, передает РИА «Новости».
Онал подчеркнул, что турецкая сторона обозначила важность безопасности жизни, имущества, окружающей среды и судоходства в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 млн человек.
Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Белый дом указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
Пресс-секретарь администрации США Жан-Пьер указала Турции на отсутствие оснований для блокирования танкеров без нефти РФ
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Российской нефти нет практически на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы, США ведут переговоры с Турцией, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель американской администрации сообщила, что США связались с Турцией, чтобы разъяснить, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что, по имеющимся у администрации США данным, практически все танкеры, которые Анкара задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется.
Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу
Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу
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Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg.
По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg.
В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи.
В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ.
В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении.
Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены
Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены
Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент.
«Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает слова Путина официальный сайт президента.
Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему.
«Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой.
«Проблемы ещё целиком далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, всё-таки уже закрыты, но время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается», – добавил Путин, говоря о снабжении армии.
Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет.