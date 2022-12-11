На Западе заявили об усталости от украинских беженцев

Financial Times: Европа устала от беженцев с Украины

Устав от беженцев с Украины, Европа начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне, пишет британская газета The Financial Times.

Обозреватели The Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер отметили, что число украинских беженцев и других стран континента поражает. По их данным, в период с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на предоставление временного убежища в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой.

Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по борьбе с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости» содержание статьи.

Авторы статьи признают, что, в отличие от ситуации в первые месяцы после начала спецоперации, сейчас европейцы более прохладно относятся к украинским беженцам. Они объясняют эту перемену экономическими причинами: ростом инфляции и сокращениями бюджетов европейских государств.

Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваются, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.

Ранее британская журналистка заявила, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.