МИД: Запад провоцирует Грузию открыть против России «второй фронт»

Директор департамента стран СНГ МИД Гончар обвинил Киев и Запад в призывах к Грузии открыть «второй фронт» против России

Из Киева и отдельных стран Запада звучат провокационные призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар.

Отвечая на вопрос о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, Гончар отметил в интервью ТАСС, что Москва исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической обстановке.

Он выразил уверенность, что императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии.

Дипломат указал, что в сложившихся условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Москвой и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.

Гончар также выразил сожаление, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма формата в 2022 году. Он отметил, что «тройка» международников, вместо объявления даты следующего – декабрьского – раунда, решила поставить дискуссии на паузу до февраля 2023 года.

Российский дипломат обратил внимание, что, как в начале года, так и теперь сопредседатели принимали эти решения кулуарно, без консультаций со всеми участниками. При этом большинство национальных делегаций, включая российскую, были готовы собраться на очередные встречи, в том числе в конце года, о чем организаторам было хорошо известно, подчеркнул Гончар. В итоге в 2022 году состоялся лишь один раунд вместо обычных четырех, констатировал директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ.

Он заверил, что, несмотря на отсутствие внятных разъяснений, Москва четко видит истинную подоплеку происходящего. Дипломат предположил, что у представителей Вашингтона и Брюсселя верх взял соблазн привнести геополитику и на закавказское направление.

Напомним, в начале ноября командир «Грузинского легиона» Украины Мамука Мамулашвили заявил о намерении «отвоевать» у русских Абхазию и Южную Осетию.