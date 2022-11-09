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Рогов рассказал о подготовке Украиной новой попытки захвата ЗАЭС
Рогов сообщил о прибытии в Запорожье подготовленных Британией бойцов ВСУ для новой попытки захвата ЗАЭС
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В Запорожье прибыли около 300 подготовленных Великобританией бойцов вооруженных сил Украины, которых Киев собирается использовать для новых попыток захвата Запорожской АЭС, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в районе Вольноандреевки тренировались более 450 человек из украинских «сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ». Сейчас «к ним добавилось почти три сотни» прошедших британскую подготовку. Они «все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», сказал он. Таким образом, по его словам, к штурму АЭС подготовлены «как минимум уже 700 человек», передает ТАСС.
Рогов сообщил, что около 7 тыс. бойцов ВСУ, прошедших курс обучения на западных полигонах, были брошены в последнее время на запорожское направление. Кроме того, за последнее время подразделения ВСУ, которые обстреливают ЗАЭС, получили около 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS. «Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там «веселье», – сказал он, добавив, что «единственный способ обезопасить ЗАЭС – это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции».
Напомним, ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС. Рогов сообщил, что «тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя». По его словам, «эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны»
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
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Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.
Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
Глава ДНР Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
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В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освободительная операция в направлении Угледара продолжается. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки. А без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пушилин добавил, что зачистка территории вокруг Донецкого аэропорта позволит союзным силам начать продвижение в нескольких направлениях.
Так, по его словам, позиции противника, где накануне легендарное подразделение «Спарта» подняло флаг, это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления.
«Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного», – подчеркнул он.
Ранее приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
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Российские Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины
Минобороны России рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 ВКС России по уничтожению украинской бронетехники в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство в Telegram сообщило, что ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Российская авиация уничтожила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ.
На прошлой неделе Минобороны также рассказало о боевой работе самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине.
Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Беженец с Украины раскритиковал «медленно» обслуживших канадцев
Украинский беженец разнес «медленное» обслуживание в канадском заведении
Беженец с Украины пожаловался на «ужасно медленный» сервис в канадских заведениях.
Молодой человек Семен приехал в Канаду шесть месяцев назад, и уже тогда опубликовал свою «первую жалобу». Парень возмутился, какой «ужасный» в Канаде сервис. При этом он подчеркнул, что озвучивает не только свои мысли, но и всех украинцев (его коллеги и некоторые из друзей), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Narcity.
Украинец добавил, что по сравнению с Украиной в таких местах, как кафе, продуктовые магазины, государственные учреждения (там, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги) «намного хуже». По словам Семена, однажды он заказал кофе, который «может занять 10 минут». Он заявил, что украинцы хотят пообщаться с менеджером, если это занимает «более трех секунд».
Ранее сообщалось, что прибывшие в Болгарию беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, они хотят переехать в дом отдыха.
Тем временем британское правительство Риши Сунака пришло к выводу, что настало время рассмотреть возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.
Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.
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Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих
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В районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована, сообщил командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.
Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противник получает значительный ущерб, заявил Суровикин, передает ТАСС.
Все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты, добавил он.
Генерал отметил, что ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.
В октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих, также было уничтожено около 350 наемников. При этом они не оставляют попыток наступления, хотя и несут большие потери в живой силе и технике.
Российские военные возобновили наступление, на Донецком направлении закончен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, указал генерал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, где заслушал доклад Суровикина.