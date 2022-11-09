Молодежный форум «Юг Молодой» стартовал в Запорожской области

Волонтеры и активисты из ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя, Крыма, Ростова-на-Дону собрались для совместной работы, общения и обмена опытом в Запорожской области на форуме «Юг Молодой». В работе форума приняли участие 300 молодых активистов из новых регионов и Юга России.

По словам программного директора форума Юлии Гляненко, главная задача мероприятия – обменяться опытом, узнать новое, познакомиться. Именно со знакомства, еще до официального открытия, и началась работа форума. Ребятам представили тренеров, которые будут с ними заниматься на протяжении трех дней. Направления разные: творчество, организация волонтерского движения, медицина, защита животных, тренинги для молодых политиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников форума поделили на 12 групп. Занятия проходят одновременно на нескольких площадках. Участники уже пообщались с журналистом и писателем Владленом Татарским, певцом Акимом Апачевым.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов рассказал о направлениях деятельности Росмолодежи, о существующих проектах и о том, как можно получить грант на свой проект.

Как заметил Аширов, на форуме ребята не только учатся, но и делятся знаниями и опытом, а это позволит выстроить молодежную политику на новых территориях.

«Юг России, ее новые территории быстро вливаются в жизнь страны. Недавно мы стали одной большой семьей и вот уже проводим форум. Интеграция идет стремительно, у нас нет времени на что-то несущественное. Есть задачи создать одинаковые условия для всех, чтобы не было разницы, чтобы субъекты развивались, чтобы и здесь реализовывалась та же повестка, что и в России», – отметил Аширов.

Он обратился и к молодым людям, которые покинули страну: «Им можно сказать только одно: это Родина, где ты родился, жил и где тебя воспитывали. И если ты ее любишь, ценишь и уважаешь, ты не можешь от нее уйти, уехать или убежать».

Официальное открытие форума «Юг Молодой» прошло в форме концерта. Кроме того, ребятам зачитали телеграмму от первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

«Здесь собрались те, для кого сохранение исторической памяти и сопричастность к судьбе России – это объединяющие всех нас приоритетные ценности. На несколько дней Запорожская область стала центральным местом для активистов, руководителей проектов в НКО, молодых сотрудников из разных сфер. Программа форума направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи. Эта система основана на принципах справедливости, всеобщности, ориентированной на самоопределение, на выбор профессионального образования и деятельности в дальнейшем», – говорится в телеграмме.

Первый день форума завершился выступлением творческих коллективов и певицы Юлии Чичериной, которая стала символом «Русской весны» в Донбассе.

В работе форума приняли участие 300 молодых активистов из ДНР, ЛНР, Запорожской области и регионов Юга России.