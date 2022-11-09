Эксперт: Сегодня Россия и Иран оказались в одной лодке

Востоковед Семенов: Визит Патрушева в Тегеран придаст новый импульс сотрудничества между Россией и Ираном

В условиях огромного массива антироссийских санкций Москве необходимо укреплять и развивать взаимоотношения с ближневосточными государствами. При этом важно не допустить перекоса в сторону любой из стран. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева с лидерами Ирана.

«В нынешних условиях нам необходимо максимально поддерживать контакты между Москвой и Тегераном на различных уровнях, в том числе и в сфере безопасности. Россия в условиях западных санкций рассчитывает укрепить сотрудничество с Ираном и поездки, как провел Николай Патрушев, определенно играют на руку этому курсу», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По словам собеседника, поездка Патрушева призвана придать новый импульс сотрудничеству в сфере безопасности. «На повестке стояли вопросы борьбы с терроризмом и противодействия участию Запада в подрывных процессах в обеих странах. Особенно важно, что это происходит на фоне непрекращающихся протестов в Иране и попыток Запада повлиять на их интенсивность. Сегодня Россия и Иран оказались в одной лодке, во многом пересекаясь», – пояснил он.

Эксперт допускает, что стороны также обсудили еще одну тему, которую попросту не стали афишировать. «Между Тегераном и Эр-Риядом растет напряжение. Москва в данном случае заинтересована в продолжении плодотворного сотрудничества со всеми государствами Персидского залива. Для нас очень важно не допускать перекоса в сторону одного из государств. И это отличная возможность выступить в качестве посредника в этом противостоянии», – говорит востоковед.

«Также очевидно, что России и Ирану есть о чем договариваться и что развивать. В частности, это экономические связи. Правда, пока что они находятся не на том уровне, который хотелось бы видеть. Торговый оборот между государствами даже близко не сопоставим, например, с Турцией», – продолжает собеседник.

«Правда, визит Николая Патрушева, к сожалению, не сможет стать толчком для развития этого направления. Однако если Россия отправит для переговоров экспертов в сфере экономического развития, не сомневаюсь, что это может привести к определенным результатам», – заключил с уверенностью Семенов.

Ранее в Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. В частности, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани обсудили вмешательство спецслужб Запада в дела государств.

Встреча проходит на фоне непрекращающихся протестов в Иране. Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране. «Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», – сказал секретарь российского Совбеза.

Представители стран также обменялись мнениями «по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке».

Позднее Патрушева также принял президент Ирана Эбрахим Раиси. Как заявил секретарь Совбеза по итогам переговоров, Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения нацбезопасности.

Также в ходе российско-иранских консультаций по безопасности, состоявшихся в Тегеране, Патрушев заявил, что «мир переживает переломный момент», поскольку гегемония США уходит в прошлое, а Россия и Иран находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка. «Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов», – заявил секретарь Совбеза.

Во вторник в Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Напомним, уже больше месяца в городах Ирана проходят массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.

В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.

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