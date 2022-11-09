Путин утвердил список компаний ТЭК, в которых сделки с иностранными долями запрещены

Путин утвердил список компаний ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены

Президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, производители продуктов их переработки, передает РИА «Новости».

В частности, в список входят «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Юнипро», «Т Плюс», «Schneider Electric Россия». Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые ранее Путин разрешил продать ООО «Нефтесервисные технологии».

Ранее президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий до конца 2022 года инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и на Харьягинском месторождении.