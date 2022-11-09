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Стало известно о планах Венгрии заблокировать передачу Украине 18 млрд евро
Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по передаче Украине 18 млрд евро
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Венгрия намерена заблокировать план ЕС по передаче Украине 18 млрд евро, предназначенные для программы финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседник Bloomberg рассказал, что Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит подготовку пакета помощи Украине на следующий год.
«Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств», – цитирует публикацию РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет выделить в текущем году 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из обещанных девяти миллиардов в мае.
Накануне представитель ЕК сообщил, что планируется перечислить Украине до конца текущего года еще 3 млрд евро из майского пакета макрофинансовой помощи. Не согласованным, таким образом, остается перечисление еще трех миллиардов из этого пакета.
Ранее ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
Суровикин доложил Шойгу текущую оперативную ситуацию в зоне СВО
Министр обороны Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, которые выполняют задачи в рамках СВО на Украине.
Министр заслушал доклад командующего Объединенной группировкой генерала армии Сергея Суровикина о текущей оперативной обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Суровикин также доложил Шойгу по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Шойгу в завершении работы на командном пункте вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
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Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
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Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.
Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану
Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент
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В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».
«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.
Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.
Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.
Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.
Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
Российские Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины
Минобороны России рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 ВКС России по уничтожению украинской бронетехники в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство в Telegram сообщило, что ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Российская авиация уничтожила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ.
На прошлой неделе Минобороны также рассказало о боевой работе самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине.
WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд
Глава WADA Банька: Агентство официально передало дело Валиевой в CAS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил глава WADA Витольд Банька.
По словам Баньки, несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, прогресса достигнуто не было, поэтому WADA официально передало дело непосредственно в CAS, передает ТАСС.
В сентябре Банька сообщил, что WADA ожидает решения РУСАДА по итогам расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой перед принятием дальнейших действий.
Напомним, сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире в феврале 2022 года.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Сунак принял отставку британского министра после скандала
Угрожавший «полоснуть по горлу» сотруднику британский министр Уильямсон подал в отставку
Британский министр без портфеля Гэвин Уильямсон, которого обвинили в угрозе «полоснуть по горлу» сотруднику, подал в отставку.
Уильямсон в письме главе британского правительства Риши Сунаку в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что против него ведется внутрипарламетнское разбирательство «по поводу текстовых сообщений», которые министр «отправил коллеге». Он подчеркнул, что уже извинился за сообщения. Уильямсон заявил, что решил покинуть пост. Сунак в ответ сообщил, что «с большой грустью» принимает отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, Уильямсон известен своей антироссийской риторикой. Так, занимая пост главы минобороны Великобритании в 2018 году, он рекомендовал Москве «отойти и заткнуться».
В правительстве Сунака Уильямсон стал министром без портфеля (то есть не возглавляющим конкретное министерство или другую отрасль государственного управления) 25 октября. По данным СМИ, он грозил «полоснуть по горлу» подчиненному.
Правительственный кризис в Великобритании продолжается с лета. За отставкой занимавшего пост премьера Бориса Джонсона последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала пост главы правительства всего 44 дня. Очередным премьером стал Риши Сунак.
Завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста
Вице-премьер России Хуснуллин: Завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Накануне Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.