Киев решил уменьшить число министерств и госслужащих

«Зеркало недели»: На Украине будет уменьшено количество министерств и сокращено число госслужащих

На Украине собираются сократить с 20 до 14 количество министерств и уменьшить численность госслужащих, согласована «очередная концепция построения кабинета министров Украины» на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства.

Так, министерство развития общин и территорий, министерство инфраструктуры и правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят в министерство развития инфраструктуры и территорий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Также предполагается, что министерство экономики, частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство аграрной политики и продовольствия – в министерство экономического развития. В министерство цифровой трансформации хотят включить национальное агентство Украины по вопросам государственной службы и частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По информации издания, министерство по делам ветеранов и министерство социальной политики будет сформировано в министерство по делам ветеранов и социальной политики, а министерство экологии меняет название на министерство экологии и природных ресурсов.

При этом МВД, Минюст, Минобороны, Минфин, Минздрав и Минобразования остаются без изменений.

Кроме того, предусмотрено сокращение численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти.

«В центральных аппаратах министерств – с 9,2 тыс. человек до 2,8 тыс. сотрудников, в территориальных органах министерств – с 17 тыс. человек до более 7 тыс. сотрудников. А в центральных аппаратах других центральных органов власти – с 13 тыс. человек до 4,3 тыс. сотрудников, в терорганах – с около 80 тыс. до более 40 тыс. сотрудников», – резюмирует издание.

Напомним, в последний месяц Украину и Киев накрывают веерные отключения электричества. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сильно нарушения деятельности украинских энергообъектов изменили жизнь украинцев.