Жители Киева ищут способы выживания без электричества

Киев ждет «тотальная эвакуация», утверждает ряд западных СМИ. А всё потому, что вот уже почти месяц и Украину в целом, и ее столицу накрывают веерные отключения электричества. Как сильно в результате российских ударов по энергообъектам изменилась жизнь киевлян и какие ухищрения они теперь придумывают для того, чтобы не погрузиться в хаос окончательно?

Вот уж скоро месяц, как на Украине и в Киеве в частности наступила «эпоха Суровикина»: города и села, находящиеся за сотни километров от линии фронта, на своей шкуре знакомятся с вещами, о которых доселе лишь слышали в новостях. Веерные отключения, жизнь при свечах, приготовление пищи на кострах, буржуйках и примусах, рычание и дрожание крана (вместо струи воды). И необходимость иметь какой-то запас этой самой воды – отдельно питьевой и технической.

В 2015 году львовские шутники сварили пиво «Крым ночью» – темное и с полностью черной этикеткой (намек на взрыв ЛЭП, обесточивший Крым в конце ноября 2015 года). Теперь львовяне могут выпустить целую линейку: Львов, Киев, Винница. А заодно подумать, почему нельзя смеяться над чужой бедой. Особенно, если ты сам – ее причина. А теперь речь идет даже о подготовке тотальной эвакуации Киева.

Отчеты Минобороны РФ о том, сколько ракет и БПЛА выпущены по целям на территории Украины, публикуются регулярно. Но сухой язык отчетов мало что скажет рядовому читателю. Даже если энергосистема Украины действительно понесла урон, о котором заявляют в пресс-службе Минобороны, то что это значит на практике? Оказывается, очень многое, а особенно как раз для Киева.

Новая клановость

Наиболее дальновидные жители украинской столицы поняли, что зима будет непростой и выживать проще малыми группами, а не в одиночку. Жильцы многоэтажек налаживают связи с соседями по этажу и подъезду, создают домовые/подъездные чаты, если до сих пор их не было. В этом смысле в выигрыше дома, где есть крепкий актив или даже организовано ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома, аналог российского ТСЖ).

Конечно, никакой актив и ОСМД не в силах превратить дом в островок благополучия посреди обесточенного микрорайона. Но есть вещи, которые им по силам.

Максимальное утепление подъездов, установка дизельных генераторов в котельные (в современные высотки вода подается электронасосами, нет электричества – нет и воды). Последняя мода – НЗ для тех, кто застрял в лифте во время отключения. Такие аварийные коробочки появились во многих лифтах. Внутри бутылка воды, легкий перекус, а также пустая емкость либо несколько пакетиков. Их назначение понятно любому автомобилисту, хоть раз стоявшему в мертвой пробке.

Многие ОСМД обсуждают с жильцами и другие аварийные ходы – к примеру, покупку буржуек. Не для обогрева – как обогреть ими 25-этажный дом? Но можно соорудить что-то вроде общей кухни, где можно приготовить горячую пищу и вскипятить воды на чай.

Примус – самый модный гаджет

По версии британского словаря Collins, слово года – permacrisis. На Украине и в Киеве такими словами станут «буржуйка» и «газовый примус». И если буржуйку более-менее безопасно могут себе позволить разве что жильцы последних этажей, то газовый примус за последний месяц, выражаясь словами почтальона Печкина, стал главным украшением стола.

Об этом говорят сразу несколько обстоятельств. Во-первых, цены на них растут. Еще в начале осени 12-литровый газовый баллон с конфоркой стоил 3500 грн (95 долларов), а вариант с пятилитровым баллоном можно было найти за 2000-2200 грн (54-67 долларов). Сегодня первый вариант обойдется в 5700-6000 грн (154-167 долларов), второй – 4200-5000 грн (114-135 долларов). Цены средние, не проблема встретить предложения раза в полтора дороже.

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Во-вторых, торговать газовым оборудованием стали буквально на каждом углу. К примеру, на мини-рынках с овощами и фруктами. Правда, там ходит народ победнее, поэтому тут обычно предлагают туристические мини-плитки под резьбовой или цанговый баллон («дихлофос»). В последних 220 граммов газа хватит примерно на полтора часа готовки.

Правда, цены кусаются: за 220-граммовый баллон просят 100-120 гривен (2,7-3,2 доллара). Хотя примерно за те же деньги можно заправить пятилитровый, заменяющий десяток таких баллончиков.

Да будет свет

Там же торгуют свечами (эконом-вариант), а также модными фонарями и лампами на солнечных панелях. И самими панелями, разумеется. Теперь всё это тоже предметы первой необходимости.

Еще месяц назад Киев жил, как и любой порядочный мегаполис в XXI веке, сияя огнями. Свет есть всегда, аварии редкость, блэкаут – слово из новостей про Техас. Сегодня любой киевлянин сидит без света минимум восемь часов в сутки (дважды по четыре часа). Это если везет и третье отключение приходится на ночное время, когда этих четырех часов попросту не замечаешь. Если совсем не везет, то к 2х4 прибавляется еще несколько внеплановых часов.

В итоге жизнь максимально приближена к хаосу. Даже быт в таких условиях поддерживать непросто. Собрался убрать в квартире, щелк – и темно. Собрался приготовить обед, щелк – электроплита на ближайшие четыре часа стала лишь украшением кухни. А уж учитывая, что многие школы и вузы перевели на удаленку (да и работают многие тоже из дома), тем более.

Можно, конечно, сходить в магазин за готовой едой. Но «щелк» работает и для магазинов тоже. Причем, как правило, в те же промежутки, что и для близлежащих домов.

Бизнес явно не был готов к такому повороту. После «щелк» с улиц доносится тарахтение дизельных генераторов, но пока это еще не массовое явление. Зато продуктовые магазины у дома наконец-то банкуют: сетевые супермаркеты не могут с ними соревноваться в стойкости к отключениям электроэнергии.

Человек ко всему привыкает. Промежутка между «щелк» вполне хватает для двух циклов стирки и приготовления еды на пару дней вперед. Но только если этим есть кому заниматься. Некому? Тогда печаль.

С другой стороны, теперь в каждом городе своя свадьба. В прифронтовом Запорожье, куда чуть ли не ежедневно «прилетает», отключения электроэнергии за этот месяц были лишь несколько раз и только аварийные. Редкий случай: все эти годы именно Киев в плане быта был куда более удобен. Скажем, мигрирующие в столицу украинцы снова встречали тут горячую воду – централизованную, от ТЭЦ, а не из квартирного бойлера (в большинстве райцентров ее не стало еще в 90-х, в областных – в 2000-х).

Подведем предварительный итог. Обработка подстанций ударами ракет и БПЛА сильно изменила жизнь украинцев и, что важнее, киевлян. Кто-то вспомнил 90-е, а кто-то и тогда с таким не сталкивался.

Однако система пока еще именно система. Мощности не хватает на всех потребителей, но ее достаточно, чтобы довольно точно планировать графики отключений и выдерживать эти графики.

Ну а люди пытаются среди всего этого как-то выживать.