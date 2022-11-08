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Власти Британии задумались об отказе от приема беженцев с Украины
The Sun: Правительство Британии рассматривает возможность отказа от размещения беженцев с Украины
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Британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины, сообщает таблоид The Sun.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и канцлер казначейства Британии Джереми Хант отчаянно пытаются залатать образовавшуюся в бюджете дыру в размере 50 млрд фунтов стерлингов. Один из способов сделать это – прекратить прием беженцев с Украины, сообщает The Sun.
Накануне читатели The Daily Mail призвали британского премьера Риши Сунака перестать пускать деньги на ветер, помогая Украине, и заняться проблемами собственной страны. В начале ноября стало известно, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете Соединенного Королевства в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов).
Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного
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Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.
Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.
«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».
Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.
«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».
Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.
Юрий Подоляка: Российские войска предпринимают решительный штурм Артемовска в ДНР
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«В Артемовске местные жители, с которыми еще сохранилась связь, говорят, что канонада идет вторые сутки такая, какой не видели никогда. Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города. Под Угледаром наступление наше застопорилось, на Купянском направлении фронт стабилизировался», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя обстановку на самых активных участках в зоне СВО.
«Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города Артемовска (Бахмут), – отметил военный аналитик Юрий Подоляка. – Насколько этот штурм будет успешным, зависит от того, сможем ли мы уничтожить узловые точки сопротивления, а они расположены на северо-востоке города. Если не ошибаюсь, то в районе мясокомбината».
Если удастся взломать оборону противника там, где ВСУ создали серьезный укрепрайон, мы уже сможем занять всю северо-восточную часть города Артемовска и выйти к реке Бахмутка с севера, указал Подоляка. «Сегодня также идет интенсивный штурм населенного пункта Опытное к югу от Артемовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идет второй день – это очевидно», – резюмировал Подоляка.
Под Угледаром наступление ВС РФ застопорилось ввиду того, что мы не смогли прорвать линию фронта противника, оценивает эксперт. «Противник сумел стабилизировать фронт. При этом, находясь на преобладающих высотах в Угледаре, он наносит потери нашей группировке, – признал Подоляка. – С этим надо что-то решать: либо быстро перегруппировавшись, добиться решительного успеха на этом направлении, либо в районе населенного пункта Павловка отходить на исходные рубежи, чтобы не нести неоправданные потери».
Что касается положения по линии Купянск – Красный Лиман (то есть по восточной границе Харьковской области и по северу ДНР), то здесь можно говорить о стабилизации фронта на достаточно большом промежутке времени, указал собеседник. «Наши войска здесь постоянно накапливаются, – полагает Подоляка. – Противник в целом свою группировку уже сформировал. Не исключено, что частично она может быть переброшена на другие направления. Более интенсивно наступать здесь уж, скорее всего, противник не сможет».
Фронт на Купянском направлении стабилизировался: и наша сторона, и противник пытались сдвинуть линию в ту или иную сторону, однако добиться принципиальных перемен ни у кого не получилось, отметил собеседник. «Распутица, которая продолжается здесь уже вторую неделю, заставляет стабилизировать фронт по факту. За последнюю неделю противник предпринимает все меньше и меньше атак», – подчеркнул эксперт.
Однако серьезно сдвинуться здесь нельзя. Украинским войскам не получится прорвать «по схеме Балаклеи» тот укрепрайон, которые создали на этом направлении российские войска, отметил Подоляка. «Отсюда и вытекает стабилизация до тех пор, пока одна из сторон не накопит достаточно сил для прорыва, либо погодные условия не позволят наступать уже более эффективно», – отметил эксперт.
«Неделю назад я разговаривал с ребятами, которые прибыли в госпиталь из-под Купянска, они рассказывают, что бои идут хоть и интенсивные, но малыми силами. Нашим войскам удавалось слегка продвинуться вперед, занять передовые позиции противника и в основном все сводилось к артиллерийским ударам, именно из-за этого и было несколько десятков раненых», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Попыток украинской армии вести наступление и прорвать линию фронта уже нет, то, что происходит сейчас, это даже не разведка боем, а именно беспокоящий огонь и попытки мелко напакостить небольшими группами, даже не на бронетехнике, а на пикапах», – полагает он.
«Кроме того, на Купянском направлении уплотняется линия фронта, и даже «пройти в стык» для мелкой группировки ВСУ становится все сложнее. Также вероятно, что основные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы накапливать силы и даже перебрасывать часть из них к Бахмуту-Артемовску и на Херсон. Поступает информация, что в Артемовске у ВСУ положение тяжелое, они готовятся к городским боям. Поэтому, судя по всему, на Купянске в части попыток наступать противник уже поставил крест», – считает Онуфриенко.
«По имеющейся у меня информации об обстановке на Купянском направлении, можно сделать вывод, что противник слегка выдохся, – полагает собеседник. – Последние недели ВСУ постоянно проводили атаки, пытаясь выдавить нас из населенных пунктов, прорваться к Сватово, перерезать трассу, поэтому шли батальонными группами, с бронетехникой, орудовала масса диверсионных групп».
«За последние несколько дней эта интенсивность значительно снизилась. Была всего одна серьезная атака неполной батальонной группы, две роты, усиленные танками, на Краснолиманском направлении попытались пойти в наступление, но попытки оказались неудачными. В основном ВСУ сейчас действуют очень мелкими группами, ведут беспокоящий артиллерийский огонь, кроме того, работают ДРГ, но серьезных действий не предпринимается», – отметил собеседник.
Свои коррективы может внести изменение погоды, в первую очередь заморозки, добавил Подоляка. «Пока, насколько мне известно, заморозки здесь раньше декабря или последних чисел ноября не ожидаются. Единственный вопрос – это дожди. Непонятно: будут они или нет. Пока, по прогнозу, дождей ближайшие 10 дней не предвидится. Здесь стоит иметь в виду, что когда подсохнет, какую-то активизацию военных действий ожидать стоит», – добавил эксперт.
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге: противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины, цитировал Конашенкова Telegram-канал МО.
Ударами армейской авиации и активными контрдействиям ВС РФ была остановлена и попытка прорыва двух БТГ (батальонно-тактических групп) в составе бойцов ВСУ и иностранных наемников в направлении города Сватово и поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Противник потерял сто человек убитыми, два танка и пять бронемашин.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области (район населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка и Белогорка) было отражено наступление украинской БТГ, сообщил Конашенков. Было ликвидировано более 110 военнослужащих и 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны. В Херсонской области по объектам гражданской инфраструктуры города Берислава был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все четыре украинские ракеты были сбиты российскими системами ПВО, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб региона.
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Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке
Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР
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В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» на Угледарском направлении.
В военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе
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В Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а гражданское население. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку на линии фронта в ДНР.
«Донецк находится под постоянным обстрелом, ночью центр города был поражен снарядами из РСЗО HIMARS. Это слышали и видели все, практически никто в городе не спал этой ночью», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас нет ни одного безопасного района, может прилететь куда угодно. Это все чисто террористическая тактика, поскольку атака осуществляется не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам», – отметил собеседник.
Положение на фронте находится в относительно статичном положении, за исключением Артемовска (Бахмута), где ранее сообщалось о продвижении ВС России. «Хотя и там продвигаться очень тяжело, поскольку на позиции ВСУ активно подвозят боеприпасы и подкрепление с территории Украины», – рассказал парламентарий.
«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», – подчеркнул Бердичевский.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из натовского оружия, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 03.13 ночи понедельника ВСУ обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм. Также ночью с позиций в районе Карловки из «Хаймарсов» обстреляли Горняцкий район Макеевки.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании Управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
Ранее боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска (Бахмута). По его словам, украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в пригороде Артемовска. Кроме того, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине. Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
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Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
Британская АПЛ прервала секретную миссию из-за пожара на борту
Sun: Британская АПЛ Victorious прервала секретную миссию из-за пожара на борту
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Атомная подлодка Victorious военно-морских сил Великобритании была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники, на подлодке Victorious, вооруженной МБР Trident II произошел пожар, возгорание было быстро локализовано, но лодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантики, чтобы избавиться от дыма, передает РИА «Новости». По данным газеты, капитан приказал возвращаться на базу Клайн в Шотландии.
По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу, которую представитель ВМС пояснить отказался.
Ранее британцы назвали позором поломку нового авианосца.
Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в 3 млрд фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
bTV: Выселенные из отеля в Болгарии украинские беженцы пожаловались на условия проживания
Прибывшие в Болгарию беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, говорится в сюжете болгарского телеканала bTV.
Группа из 35 беженцев с Украины выразила протест против размещения в металлических бытовках и некомфортных условий проживания. Изначально беженцам, прибывшим в Болгарию около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако они остаются в буферном центре до сих пор, передает РИА «Новости».
Гражданин Украины по имени Анатолий рассказал, что беженцам не говорят, когда их расселят и люди начали задумываться о возвращении домой. В свою очередь женщина из числа беженцев назвала предоставленное им питание нормальным, однако условия проживания некомфортными. По ее словам, в вагончиках, где разместили людей, невозможно ни лечь, ни встать, ни сесть. Еще одна украинка заявила, что у нее шок.
Как отмечает телеканал bTV, беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся в буферном центре в Елхово до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.
Напомним, в прошлый четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил потери Украины в результате госпереворота в 2014 году в 53,7% населения страны.
Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, уничтожено более 330 украинских военных
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Противник силами двух батальонных тактических групп с иностранными наемниками на Купянском направлении в течение суток вел наступательные действия в направлении Нижней Дуванки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако ударами армейской авиации и активными действиями российских войск наступление противника остановлено. Ликвидированы до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины.
Российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районах Дудчан, Новой Каменки и Белогорки Херсонской области. Ликвидированы более 110 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления возле населенных пунктов Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Павловка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области и 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. Уничтожены два склада вооружения в районах Белогорья и Кущевого Запорожской области, а также хранилище топлива для техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области, сообщил Конашенков.
В районах Краматорска ДНР и Вольнянска Запорожской области уничтожены две РЛС украинских ЗРК С-300, а в районе Новоселки ДНР взорвана самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», подытожили в оборонном ведомстве.
WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
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Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Беженцам с Украины предложили стать водителями автобусов в Британии
Украинские беженцы смогут стать водителями автобусов в Великобритании, это предложили автобусные компании Go-Ahead в Сассексе Brighton & Hove и Metrobus.
По данным The Independent, Британии не хватает водителей автобусов после окончания локдаунов в связи с коронавирусом. Сейчас в стране свободно около 9% вакансий водителей автобусов, передает Lenta.ru.
Ранее иностранным водителями автобусом необходимо было год ждать, прежде чем подавать заявку на работу. Однако теперь автобусные компании предложили украинским мигрантам обменять свою лицензию на британскую версию в кратчайший срок.
Напомним, количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%.
Названы самые сложные участки фронта на Запорожском направлении
Владимир Рогов: Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя
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«Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны», – рассказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник полагает, что ВСУ могут начать попытку наступления уже во вторник.
«Ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, а также прощупывание нашей обороны и провокации, ни на день не прекращаются артиллерийские дуэли», – рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Но есть и улучшения. Так, за последнее время выстроилось более качественное взаимодействие военных с мирным населением. Это позволяет точнее наводить цели по объектам врага. В частности, недавно было уничтожено артиллерийское подразделение врага на подконтрольной Киеву территории», – продолжил собеседник.
«На днях наши военные качественно отработали беспилотниками по Запорожью. Там неподалеку от предприятия «Мотор Сич» была расположена база по ремонту военной техники ВСУ. Теперь она уничтожена», – сказал волонтер.
Эксперт также отметил, что есть особо сложные участки фронта. «Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны, активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, не замолкает артиллерия», – объяснил Рогов.
«Кроме того, правый берег Днепра для нас представляет угрозу. Там расположены Тарасовка, Капуловка, Марганец и Никополь, откуда постоянно прилетают снаряды противника», – сказал Рогов, отметив, что противник в основном бьет по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории», – заметил он.
«Сейчас у нас в области переменчивая погода, но привычной распутицы еще не наступило. Пока мы успеваем сделать всё необходимое. На мой взгляд, предпринимать какие-то активные боевые действия пока нет смысла. Нам надо удержаться на нынешних позициях, уничтожая инфраструктуру противника. И если мы с этими задачами справляемся, то получаем хороший задел на будущее в плане освобождения оставшейся части Запорожской области», – заключил Рогов.
Ранее в воскресенье Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские военные возводят в северной части Запорожской области укрепрайоны «в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление», также усиливается линия обороны. Между тем в подразделениях ВСУ по ту сторону линии фронта выросло число иностранных наемников, сказал Рогов ТАСС в понедельник. По его мнению, количество иностранных бойцов может уже доходить до половины.
По оценке лидера движения «Мы вместе с Россией», украинское командование может отдать приказ о наступлении до 8 ноября – отчитавшись о начале наступления перед Вашингтоном, до промежуточных выборов в Конгресс США.
Пока же на линии фронта фиксируется интенсивная работа украинской артиллерии. В результате артобстрелов ВСУ была повреждена церковь в селе Любимовка, сообщили РИА Новости в Запорожской областной администрации.
В минувшие выходные в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России, размещенном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства. Ответным огнем нашей артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины
Карта воздушной тревоги отмечена красным в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В сообщении говорится, что «тревога озвучена в 07.13», передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявляли в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.