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Британцы призвали Сунака перестать помогать Украине
Читатели Daily Mail посоветовали премьер-министру Сунаку тратить деньги на британцев
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Читатели The Daily Mail отреагировали на новость о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за огромной дыры в бюджете.
Обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз сообщил, что Сунак и глава минфина Джереми Хант нашли в британской казне «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов, которую пытаются заполнить. Читатели таблоида прокомментировали публикацию.
Так пользователь Andrea roberts посоветовала «перестать пускать наши деньги на ветер», передает РИА «Новости».
«Между Великобританией и Украиной много безопасных стран», – намекнул L_Ami_du_peuple.
С ним согласился manyana, который заявил, что в Европе много места, куда беженцы могут сбежать, кроме Британии, которая переполнена.
«Байден должен их принять», – предложил Figs.
«На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?» – спрашивает MarkRammond.
Пользователь Louise назвала поддержку Украины безумием, и заявила, что у Британии полно своих проблем.
«Сначала нам нужно разобраться с приоритетами собственной страны», – добавил Eeeek12.
Ранее сообщалось, что глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги.
Между тем, стало известно, что количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%,
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени
Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени
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В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.
В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».
«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.
Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.
«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.
«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.
Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.
«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».
Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».
«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.
Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.
После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.
История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.
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В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александар Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Британские СМИ призвали граждан перестать мыться и терпеть неприятный запах
The Sun: Не нужно принимать душ каждый день, поскольку вызывающие неприятный запах микробы нам не вредны
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Британские СМИ продолжают убеждать подданных Соединенного Королевства мыться как можно реже. В британской газете The Sun вышла статья, в которой эксперты настаивают на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».
Большинство жителей Великобритании (55%) признались, что хотели бы принимать душ или ванну хотя бы раз в день, однако, по мнению некоторых экспертов, это «слишком много», а меньшее количество водных процедур «может быть лучше для нашего здоровья», пишет The Sun.
Так, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, мнение которой приводит издание, настаивает на том, что ежедневное мытье «на самом деле не важно». Люди, считает она, принимают душ каждый день только по одной причине – чтобы быть «социально приемлемыми», ведь регулярное купание устраняет неприятный запах тела.
Однако, предупреждает она британцев, слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже, сохраняя ее здоровой.
Выступая в прямом эфире BBC Radio 5, Блумфилд заявила, что «нам не нужно принимать ванну и душ каждый день». «На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. Причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно», – сказала профессор.
Кроме того, по мнению доктора Роберта Х. Шмерлинга из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий. Принятие душа может привести к сухости и потрескиванию кожи, из-за чего кожа может стать уязвимой для бактерий, могут возникнуть инфекции и аллергические реакции, предупреждает он.
«Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими воздействиями окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память», – сказал Шмерлинг, отметив, что ежедневные ванны, по мнению педиатров и дерматологов, не рекомендованы детям.
Некоторые виды мыла обладают антибактериальными свойствами, они могут «убивать» полезные бактерии, добавил эксперт.
Жителей европейских стран на фоне энергетического кризиса стали убеждать во вреде частого мытья и зимнего отопления.
Президент Владимир Путин называл сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».
«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».
В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».
Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».
СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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ЧВК «Вагнер» решила основать центры подготовки ополченцев в двух регионах России
Пригожин подтвердил создание «Группой Вагнера» центров подготовки ополченцев в двух регионах России
Частная военная компания «Вагнер» формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях, подтвердил предприниматель Евгений Пригожин.
«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев», – приводятся слова Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Пригожин убежден, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, отметил предприниматель, не нужно обращаться к госорганам, ответственность должна лечь на региональный бизнес.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – приводятся его слова в сообщении.
В таком случае, рассуждает Пригожин, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. «На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км – 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», – заявил предприниматель, добавив, что местные жители знают свои территории, как никто другой, и они лучше всех способны бороться с ДРГ.
По мнению Пригожина, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. «Такой подход всегда был и есть на Руси», – отметил он.
Пригожин добавил, что он будет полностью финансировать центры подготовки ЧВК «Вагнер». «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», – подчеркнул он.
«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», – заключил предприниматель.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто идет добровольцем на специальную военную операцию.
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Подсчитаны сверхдоходы американских нефтяников на украинском кризисе
Financial Times: Американские нефтяники заработали 200 млрд долларов на украинском кризисе
Рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине позволил американским нефтяным компаниям заработать 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
В статье для Financial Times указывается, что согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».
В показатель входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.
МакКормик добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.
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Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС
Украинский снаряд попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС шестью ракетами HIMARS пять ракет были сбиты ПВО, а одна ракета попала в шлюз дамбы, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. По его словам, сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения, информация о пострадавших уточняется, указал он, передает РИА «Новости».
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные увеличили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.
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Раскрыта подоплека решения Джонсона выйти из гонки за пост премьера
Observer: Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии, чтобы сохранить миллионные доходы
Борис Джонсон в октябре решил не бороться за пост главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов (11,3 млн долларов) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров, пишут британские СМИ.
Источники The Observer в индустрии развлечений рассказали, что с момента отставки в июле этого года с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA, Агентство Гарри Уокера) по теме платных публичных выступлений.
Отмечается, что среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс.
Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, они могут упасть вдвое.
В итоге, как говорится в статье, Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.
Представитель Джонсона в ответ на просьбу издания отверг подобные предположения, заметив, что финансовые причины не имели веса и были «совершенно не важны» при принятии решения.
Напомним, летом в Великобритании разразился правительственный кризис, одним из итогов которого стала отставка Джонсона. На посту премьер-министра страны и лидера консерваторов его сменила Лиз Трасс. Однако сама Трасс продержалась на должности всего 44 дня.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс, а также о том, почему 42-летний финансист Риши Сунак, ставший ее преемником, не самая удачная кандидатура для России.
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В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II
Памятник Екатерине II оградили деревянным забором в Одессе
В Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма, сообщает издание «общественное. Одесса».
По данным издания, теперь памятник обнесли деревянным забором. Когда было установлено ограждение, не уточняется, передает РИА «Новости».
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
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В Одессе памятник Екатерине II закрыли черным пакетом
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
В Одессе памятник российской императрице Екатерине II не только оградили деревянным забором, но и обмотали его черной пленкой, пишет украинское издание «Вести».
По информации издания, памятник накрыли черным пакетом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма.
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».