Эксперт объяснила возвращение Yves Saint Laurent и Lancome в Россию

«Интерес возвращения брендов понятен, Россия занимает внушительную долю на потребительском рынке косметических товаров», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт косметического рынка РФ и СНГ Валерия Гангрская, комментируя возвращение в Россию ряда компаний.

Бренды Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase готовы вернуться на российский рынок, в связи с чем в Министерстве промышленности и торговли РФ запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции данных компаний.

«Тенденция сейчас наблюдается у многих брендов, которые возвращаются на рынок под другими названиями. Один из таких примеров – Sephora, которая вернулась под своим прежним брендом Иль-де-Ботэ. Интерес возвращения брендов понятен, Россия занимает внушительную долю на потребительском рынке косметических товаров», – говорит Гангрская.

Она отмечает, что обширного дефицита товаров брендов Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase на российском рынке не наблюдалось. Остатки парфюмерно-косметической продукции были представлены в розничных магазинах и маркетплейсах. В связи с этим собеседница полагает, что временный уход данных компаний не мог повлиять на потребительский спрос и выбор в пользу других альтернатив.

«В целом ситуация на косметическом рынке постепенно стабилизируется, но я вижу тенденцию того, что на замену некоторыми привычным брендам, которые перестали поставляться в РФ, приходят бренды китайского производства. Поэтому я прошу потребителей относиться с дополнительным вниманием к новым маркам – всегда внимательно изучать состав», – заключила специалист.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в перечень товаров параллельного импорта включили парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.