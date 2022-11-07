Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о реальных потерях морпехов в Павловке

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7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
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Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Жители Киева учатся жить без электричества

Наиболее уязвимыми оказались жители многоквартирных домов Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters
Вот уже почти месяц и Украину в целом, и ее столицу накрывают веерные отключения электричества. Как сильно нарушения деятельности украинских энергообъектов изменили жизнь киевлян и какие ухищрения они теперь придумывают? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...

Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о реальных потерях морпехов в Павловке

    Губернатор Приморья Кожемяко: Потери морпехов в боях за Павловку сильно преувеличены

    7 ноября 2022, 12:43

    Текст: Вера Басилая

    Связались с командирами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, выяснилось, что понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

    Кожемяко заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале, что удалось связаться с командирами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

    «Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они (потери – прим. ВЗГЛЯД) далеко не такие, как пишут в этом обращении», – отметил губернатор.

    Кожемяко подчеркнул, что власти края уже связываются с командованием для проведения «определенного разбора» каждого случая гибели военного из Приморья. Получившим ранения военным и семьям погибших будет оказана помощь, отметил Кожемяко.

    Кроме того, он добавил, что знает «из первых уст» о проявлении приморскими бойцами под Павловкой «настоящего героизма и беспримерного мужества».

    «Еще раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – отметил Кожемяко.

    Ранее губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР.

    Напомним, в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике.


    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
    Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
    		    6 ноября 2022, 07:48
    Фото: Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

    «Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.

    Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.

    Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».

    «Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.

    Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».

    Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.

    Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.

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    Коментарии (56)
    В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
    		   6 ноября 2022, 18:14
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.

    Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».

    Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».

    На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.

    Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.

    Коментарии (107)
    Украина назвала условия «победы» над Россией
    Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
    		    5 ноября 2022, 00:48
    Фото: Pavlo Bagmut/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.

    Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».

    Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».

    Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.

    Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.

    Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.

    Коментарии (89)
    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    		    5 ноября 2022, 15:01
    Фото: Darkone/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.

    Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».

    «В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.

    Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.

    Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.

    «В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.

    Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.

    Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.

    Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.

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    Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
    Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
    		    7 ноября 2022, 02:23
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Сербии Александр Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

    Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.

    По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.

    Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на Херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.

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    Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
    Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
    		    5 ноября 2022, 07:49
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.

    Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. 

    Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

    5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.

    В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.

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    «Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра

    4 ноября 2022, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.

    Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.

    Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.

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    Коментарии (24)
    Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
    		    7 ноября 2022, 10:16
    Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.

    В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.

    «Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.

    Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.

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    Воевавшего за ВСУ австралийского снайпера ликвидировали в Донбассе
    The Sun: В Донбассе ликвидирован австралийский снайпер, воевавший за Украину

    5 ноября 2022, 17:59

    Текст: Вера Басилая

    В Донбассе ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщает издание The Sun.

    Согласно сообщению издания, Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе, в каком населенном пункте уничтожили наемника, не уточняется, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что австралиец был снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне, а в сентябре вернулся обратно в зону боевых действий.

    Ранее Минобороны рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников.

    Коментарии (17)
    Появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении
    В Сети опубликована видеозапись колонны бронеавтомобилей ВСУ на херсонском направлении
    		    6 ноября 2022, 03:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях публикуют кадры большой колонны бронеавтомобилей вооруженных сил Украины на херсонском направлении.

    Как сообщают в соцсетях, на видеозаписи можно увидеть французские бронеавтомобили VAB, британские Husky и украинские «Козак-2».

    В Telegram ANNA-News сообщается, что на видео – 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

    Напомним, в субботу украинским обстрелам в Херсонской области подверглись ХерсонНовая Каховка, Забарино, Голая Пристань. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вывести гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

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    Российская авиация сбила МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
    Минобороны сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
    		    5 ноября 2022, 14:36
    Фото: Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, а средства ПВО уничтожили в Угледаре в ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО возле Угледара в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    По словам Конашенкова, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в Новой Каменке, Высокополье, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

    «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

    Также в районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Новониколаевке Херсонской области – украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.

    Конашенков добавил, что е за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении.

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    WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
    WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
    		    7 ноября 2022, 03:59
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.

    Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.

    Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.

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    Советник Зеленского призвал нанести удары по Ирану
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк предложил бомбить Иран за поставки беспилотников в Россию
    		    5 ноября 2022, 22:41
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    По территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк обвинил Иран в том, что иранская сторона якобы поставляет Москве беспилотники. Подоляк заявил, что Тегеран «не может безнаказанно это делать и дальше». Он заявил, что можно было бы наносить «конкретные» удары по «производству дронов, баллистических ракет и так далее», передает РИА «Новости».

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейской стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.

    Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники  в небольшом количестве. Однако произлошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.

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    Российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении
    Минобороны сообщило о трех сорванных атаках ВСУ на крансолиманском направлении

    5 ноября 2022, 14:16

    Текст: Вера Басилая

    На краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ возле Площанки, Стельмаховки, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как сообщает Минобороны в Telegram, на краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР, российские войска и артиллерия нанесли противнику поражение, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

    Кроме того, на купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения, заявили в военном ведомстве.

    «На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля», – говорится в сообщении Минобороны.

    Также на николаево-криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. По словам Конашенкова, все атаки отражены. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.

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    Опубликовано фото взрыва на складе боеприпасов ВСУ в Красноармейске
    Взрыв произошел на складе боеприпасов ВСУ в подконтрольном Киеву Красноармейске

    4 ноября 2022, 23:53

    Текст: Антон Антонов

    На складе боеприпасов в Красноармейске (Покровске) в ДНР, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины, произошел взрыв, сообщают украинские власти.

    Украинские СМИ со ссылкой на местные власти заявляют, что взрывы в Покровске (украинское название Красноармейска) – это детонация снарядов. В соцсетях опубликована фотография зарева от взрывов над городом, который находится примерно в 60 км к западу от Донецка, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, очень крупный склад БК ВСУ накрыли в Красноармейске», – заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.

    Кроме того, воздушная тревога звучит на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Telegram глава николаевской администрации Виталий Ким и спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что российские силы нанесли удары по складам боеприпасов у населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области.

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