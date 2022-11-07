Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о реальных потерях морпехов в Павловке

Губернатор Приморья Кожемяко: Потери морпехов в боях за Павловку сильно преувеличены

Связались с командирами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, выяснилось, что понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кожемяко заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале, что удалось связаться с командирами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они (потери – прим. ВЗГЛЯД) далеко не такие, как пишут в этом обращении», – отметил губернатор.

Кожемяко подчеркнул, что власти края уже связываются с командованием для проведения «определенного разбора» каждого случая гибели военного из Приморья. Получившим ранения военным и семьям погибших будет оказана помощь, отметил Кожемяко.

Кроме того, он добавил, что знает «из первых уст» о проявлении приморскими бойцами под Павловкой «настоящего героизма и беспримерного мужества».

«Еще раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – отметил Кожемяко.

Ранее губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР.

Напомним, в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике.