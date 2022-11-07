Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, уничтожено более 330 украинских военных

Противник силами двух батальонных тактических групп с иностранными наемниками на Купянском направлении в течение суток вел наступательные действия в направлении Нижней Дуванки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Однако ударами армейской авиации и активными действиями российских войск наступление противника остановлено. Ликвидированы до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины.

Российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районах Дудчан, Новой Каменки и Белогорки Херсонской области. Ликвидированы более 110 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления возле населенных пунктов Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Павловка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области и 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. Уничтожены два склада вооружения в районах Белогорья и Кущевого Запорожской области, а также хранилище топлива для техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области, сообщил Конашенков.

В районах Краматорска ДНР и Вольнянска Запорожской области уничтожены две РЛС украинских ЗРК С-300, а в районе Новоселки ДНР взорвана самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», подытожили в оборонном ведомстве.