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Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александр Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на Херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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В Китае призвали Запад отступить из-за неуязвимых ракет России
Baijiahao: Россия обладает неуязвимыми для ПРО межконтинентальными баллистическими ракетами и Западу следует отступить
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье, опубликованной в китайском издании Baijiahao.
Как отмечается в публикации, главная особенность российской МБР «Ярс» заключается в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тыс. километров, то есть способна поразить любой уголок мира при запуске с территории РФ. В статье также говорится, что полезная нагрузка «Ярса» – общая взрывная мощь – может быть эквивалентна 1 млн тонн. Издание обращает внимание, что максимальная предельная скорость ракеты достигает 14 Махов и большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, передает РИА «Новости».
Авторы статьи подчеркивают, что странам Запада следует правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин возглавил учения, в ходе которых ВС России отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.
Подсчитаны сверхдоходы американских нефтяников на украинском кризисе
Financial Times: Американские нефтяники заработали 200 млрд долларов на украинском кризисе
Рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине позволил американским нефтяным компаниям заработать 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
В статье для Financial Times указывается, что согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».
В показатель входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.
МакКормик добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.
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Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС
Украинский снаряд попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС шестью ракетами HIMARS пять ракет были сбиты ПВО, а одна ракета попала в шлюз дамбы, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. По его словам, сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения, информация о пострадавших уточняется, указал он, передает РИА «Новости».
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные увеличили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.
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Лукашенко: Относился к Зеленскому как к своему ребенку
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к главе Украины Владимиру Зеленскому «как к своему ребенку».
На встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко напомнил свою позицию по Украине и попросил не предъявлять к нему теперь претензии, отметив, что первым, кто против Белоруссии санкции ввел, был Киев – «Володя Зеленский», к которому, по словам белорусского лидера, он «как к своему ребенку» относился, сообщает Life.
Лукашенко также заявил, что у него абсолютно нет никакого желания отправлять войска на Украину. При этом он подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины ступят на территорию Белоруссии с оружием в руках, то им «мало не покажется».
Напомним, 21 октября Лукашенко в ходе осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области заявил, что Белоруссия ни с кем воевать не собирается. Днем ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании украинского шпиона, усилении разведывательной деятельности с украинской территории, росте попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.
Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
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Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
bTV: Выселенные из отеля в Болгарии украинские беженцы пожаловались на условия проживания
Прибывшие в Болгарию беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, говорится в сюжете болгарского телеканала bTV.
Группа из 35 беженцев с Украины выразила протест против размещения в металлических бытовках и некомфортных условий проживания. Изначально беженцам, прибывшим в Болгарию около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако они остаются в буферном центре до сих пор, передает РИА «Новости».
Гражданин Украины по имени Анатолий рассказал, что беженцам не говорят, когда их расселят и люди начали задумываться о возвращении домой. В свою очередь женщина из числа беженцев назвала предоставленное им питание нормальным, однако условия проживания некомфортными. По ее словам, в вагончиках, где разместили людей, невозможно ни лечь, ни встать, ни сесть. Еще одна украинка заявила, что у нее шок.
Как отмечает телеканал bTV, беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся в буферном центре в Елхово до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.
Напомним, в прошлый четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил потери Украины в результате госпереворота в 2014 году в 53,7% населения страны.
Захарова оценила возможность вступления Украины в ЕС
Официальный представитель МИД Захарова: Вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько развал Евросоюза
Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет столько же времени, сколько и развал ЕС, выразила мнение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели немецкому изданию Welt am Sonntag о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы. Дипломат выразила мнение, что этот процесс займет столько же времени, сколько и развал ЕС.
Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о намерении Киева завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года.
В Одессе памятник Екатерине II закрыли черным пакетом
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
В Одессе памятник российской императрице Екатерине II не только оградили деревянным забором, но и обмотали его черной пленкой, пишет украинское издание «Вести».
По информации издания, памятник накрыли черным пакетом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма.
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».