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Госдеп выступил за конструктивные отношения Центральной Азии с Россией
Помощник госсекретаря США Лу заявил о поддержке Вашингтоном конструктивных отношений стран Центральной Азии с Россией
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Соединенные Штаты выступают за позитивные и конструктивные отношения стран Центральной Азии с РФ с учетом давних исторических связей между регионом и Россией, заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад.
По словам помощник госсекретаря США, Соединенные Штаты якобы хотят, чтобы у стран Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией, потому что существует длительная история между народами этого региона и Россией, передает ТАСС со ссылкой на туркменское информационное агентство Ориент.
Целью своего визита в Туркмению, Узбекистан и Казахстан помощник госсекретаря США назвал демонстрацию позиции Соединенных Штатов по защите и поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии, в частности Туркмении. При этом он выразил мнение, что это никогда не было так важно, как сейчас.
Представитель Госдепа отметил при этом, что нет никакого давления с стороны США по политическим или военным вопросам. По словам Лу, Вашингтон якобы с огромным уважением относится к политике Туркменистана, его позитивному нейтралитету.
Напомним, в прошлый четверг президент России Владимир Путин встретился с экс-президентом Туркмении Бердымухамедовым.
В США заявили претензии на российский остров Врангеля
WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
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Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.
На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».
Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.
Депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию заявил, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
В России оценили газовый «подарок» британского премьера
Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим
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Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.
«Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.
«Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.
Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.
«Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.
«Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.
Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия
Военный эксперт Сивков: Мобильная установка для «Циркона» сделает его неуязвимым
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Сухопутная мобильная установка дает ряд преимуществ в использовании «Циркона», включая скрытность нашей техники. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее стало известно о разработке и изготовлении в «железе» мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон».
«Мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применениям. Это сокращает время полета и обеспечивает скрытность техники, делая ее практически неуязвимой. Ранее для ракет «Циркон» использовались морские носители. А вот мобильный сухопутный вариант – это новый шаг», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник отметил, что применять этот вид вооружения целесообразно только в случае острой необходимости. «Это очень дорогостоящее средство и бить им будут, скорее всего, только по весьма важным стратегическим целям – центрам боевого управления, причем правительственного уровня, или по крупным базам», – пояснил он.
«При этом я не думаю, что подобное оружие будет задействовано на Украине. Применение «Циркона» в спецоперации потребует дополнительной разведки целей и максимально сократит время с момента обнаружения цели до ее поражения буквально до нескольких минут», – отметил Бартош.
«Циркон» – гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – замечает в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.
«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», – заключил Сивков.
Ранее близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Агентство отмечает, что БРК, как и его предшественник, комплекс «Бастион», будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск».
В августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты, станет фрегат «Адмирал Горшков».
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Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
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Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.
«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.
Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.
Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.
Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.
Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.
Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент
Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.
Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».
С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».
«Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.
Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.
«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.
Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
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Тегеран жестко ответил Байдену на обещание «освободить Иран»
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание президента США «освободить» Иран
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Выступая перед сторонниками исламской революции, президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США «освободить» Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.
Глава Ирана заметил, что страна была освобождена 43 года назад и сейчас «полна решимости снова не попасть в ваш (США – прим. ВЗГЛЯД) плен, передает РИА «Новости».
В пятницу президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
До этого президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.
В то же время американские СМИ утверждали, что Иран готовится напасть на союзника американцев – Саудовскую Аравию, В качестве подтверждения приводятся анонимные утечки из Белого дома и появление «красного знамени возмездия» над мечетью в иранском священном городе, что истолковали как признак скорой войны.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Однако Малашенко сомневается в начале такого конфликта в ближайшем будущем.
В Иране слухи о подготовке нападения опровергли. Тегеран стремится к укреплению стабильности и безопасности и продолжает конструктивное взаимодействие с соседями, передает ТАСС заявление официального представителя Ирана Насера Канани.
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Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
В Госдуме призвали США вернуть Аляску
Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на требования США отдать остров Врангеля
США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России, за которую так и не заплатили русскому царю, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
«Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», – считает депутат.
Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
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Американские СМИ разоблачили «теневое правительство» США
American Thinker: Америкой на самом деле руководит не Байден, а Сорос
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Шаги американского президента Джо Байдена говорят о том, что Соединенными Штатами в действительности управляет не он, а миллиардер Джордж Сорос, пишут американские СМИ.
Байден, который забывает имена и страдает «явным слабоумием», не мог самостоятельно подписать «все те десятки крайне радикальных указов», спровоцировавших «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы, «терроризирование» граждан, пишет Брайан Каменкер в статье для American Thinker.
По мнению автора статьи, к этому причастна сеть организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию, говорится в статье. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше, уверен Каменкер.
Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.
«Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», – резюмировал обозреватель.
Ранее телеканал CNN раскрыл, кого Байден считает самым опасным человеком в мире.
СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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Guardian: Байден и Джонсон сорвали мирные переговоры России и Украины
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Шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей, передает Ura.ru текст статьи The Guardian.
В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада, добавляет британское издание.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».