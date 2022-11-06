Daily Mail: Лиз Трасс в четвертый раз поменяла номер телефона

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс изменила номер телефона уже четвертый раз за последнее время, обратило внимание британское издание Daily Mail.

В первый раз политику пришлось поменять номер в июле. Она заявляла, что тогда ее якобы взломали «российские агенты», пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что первым номером телефона Трасс пользовалась на протяжении десяти лет, однако последующие три номера прослужили политику всего несколько месяцев.

Источники британской газеты рассказали, что экс-премьер «побледнела», когда ей доложили о первом взломе.

Также специалисты отметили, что такой взлом, который устроили с телефоном Трасс, очень легко провести. На это способны даже агенты из Эфиопии, Танзании и других небольших стран, передает «Рен-ТВ».

Ранее появилась информация об утечке информации после взлома телефона Лиз Трасс. В частности, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано». Утверждалось, что сообщение было отправлено с ее личного iPhone. Также таблоиды отмечали, что в руках взломщиков оказались и сообщения с критикой экс-премьера Бориса Джонсона. Сама Лиз Трасс никак не комментировала эти сообщения.

Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.