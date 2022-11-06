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В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
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За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
«Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.
Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.
Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».
«Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.
Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта». Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.
Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.
Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
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Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».
«В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.
В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.
По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.
После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.
Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
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Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.
Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».
«В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.
Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.
Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.
«В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.
Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.
Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.
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Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
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Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.
Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.
«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.
Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.
«АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.
Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7.
Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
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Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.
«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.
Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.
Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.
Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.
Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Guardian: Байден и Джонсон сорвали мирные переговоры России и Украины
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Шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей, передает Ura.ru текст статьи The Guardian.
В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада, добавляет британское издание.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Зеленский захотел флот морских дронов
Зеленский заявил о намерении Украины создать флот морских дронов
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Запускается платформа по сбору средств на создание украинского флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». Как пояснил президент Украины, такой флот нужен стране, чтобы защищать акватории. «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – приводит его слова РИА «Новости». – Как это работает – все уже видели».
В октябре Украина устроила террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту. Российские силы отразили атаку. При этом был уничтожен вражеский подводный дрон. В сентябре местные СМИ сообщали о дроне неизвестного типа у Севастополя. Внешне дрон был похож на «камикадзе» с детонирующей боевой частью. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин.
Воевавшего за ВСУ австралийского снайпера ликвидировали в Донбассе
The Sun: В Донбассе ликвидирован австралийский снайпер, воевавший за Украину
В Донбассе ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщает издание The Sun.
Согласно сообщению издания, Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе, в каком населенном пункте уничтожили наемника, не уточняется, передает РИА «Новости».
Отмечается, что австралиец был снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне, а в сентябре вернулся обратно в зону боевых действий.
Ранее Минобороны рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников.
Захарова высмеяла заявление Кулебы об улучшении рождаемости на Украине
Представитель МИД России Захарова высмеяла заявление украинского коллеги Кулебы об улучшении рождаемости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об улучшении рождаемости на Украине из-за отсутствия света, указав, что за 30 лет украинское население сократилось на 10 млн человек – и это при наличии электроэнергии.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.
Захарова едко отреагировала на слова министра иностранных дел в своем Telegram-канале, она напомнила, что за 30 лет, «начиная с Кравчука и до Зеленского, население Украины сократилось на 10 млн человек». По логике Кулебы в этом виновато наличие электричества, а также исправные выключатели вместе с Россией, пошутила официальный представитель МИД России.
«Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мертвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена», – высказалась Захарова.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели из-за последствий массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В пятницу без электроэнергии остались 450 тыс. квартир в Киеве.
До этого Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины.
Российская авиация сбила МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
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Российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, а средства ПВО уничтожили в Угледаре в ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО возле Угледара в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
По словам Конашенкова, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в Новой Каменке, Высокополье, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.
«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
Также в районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Новониколаевке Херсонской области – украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.
Конашенков добавил, что е за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении.
США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
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Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.
Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».
При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».
Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
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Российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о трех сорванных атаках ВСУ на крансолиманском направлении
На краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ возле Площанки, Стельмаховки, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщает Минобороны в Telegram, на краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР, российские войска и артиллерия нанесли противнику поражение, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.
Кроме того, на купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения, заявили в военном ведомстве.
«На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля», – говорится в сообщении Минобороны.
Также на николаево-криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. По словам Конашенкова, все атаки отражены. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении
В Сети опубликована видеозапись колонны бронеавтомобилей ВСУ на херсонском направлении
В соцсетях публикуют кадры большой колонны бронеавтомобилей вооруженных сил Украины на херсонском направлении.
Как сообщают в соцсетях, на видеозаписи можно увидеть французские бронеавтомобили VAB, британские Husky и украинские «Козак-2».
В Telegram ANNA-News сообщается, что на видео – 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Напомним, в субботу украинским обстрелам в Херсонской области подверглись Херсон, Новая Каховка, Забарино, Голая Пристань. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вывести гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Global Research: Власти Украины хотят очистить страну от этнических русских
Киевские власти хотят очистить свою страну от всех этнических русских и навязать России «войну поколений», говорится в материале издания Global Research.
«Политическая элита Украины хочет, чтобы это была война поколений. Киев использует это как способ очистить Украину от всех этнических русских», – передает Ura.ru со ссылкой на материал, опубликованный работающим в Донбассе Джорджем Элиасоном.
По его словам, Киев хочет уничтожить всех тех, кто чтит своих предков, которые были убиты солдатами немецкой армии во время ВОВ. Он также сообщил, что власти Украины ведут борьбу против советского наследия и воспитывают детей в атмосфере ненависти ко всему русскому.
Ранее сообщалось, что на Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык.