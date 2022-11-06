В ДНР заявили об участии западных специалистов в боях на Украине

Подполковник НМ ДНР Баевский заявил об участии в боях на Украине замаскированных под наемников западных специалистов

Пока украинские военные не могут самостоятельно управлять сложными вооружениями НАТО, поэтому командирами расчетов становятся западные специалисты, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Баевский отметил, что «орудия калибра 155 мм» или РСЗО HIMARS – это «достаточно сложный вид вооружений», которым не научишься хорошо пользоваться за пару месяцев. «Куда-то они выстрелят, но нормально его использовать с точки зрения ведения эффективного огневого поражения они не смогут», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Баевский, регулярно фиксируется, что «при каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист». По его словам, процесс подготовки артиллеристов сложен и занимает много времени: «Сначала ты готовишь специалиста, проводишь специальную подготовку, потом ты слаживаешь расчет, потом ты подготовишь взвод, потом батарею и так далее». Баевский подчеркнул, что без такой подготовки от орудия можно ждать разве что выстрела «в направлении крупного города». По его словам, «это не про войну и не про боевые действия, а про терроризм».

«Количество иностранцев, которые маскируются под наемников, таково, что они начинают уже не просто выполнять функции высшего командного звена в формированиях Украины, а работают непосредственно на огневых позициях», – сказал он, добавив, что в случае с HIMARS или управляемым вооружением «это практически правило».

Иностранцы уже почти перестали маскироваться, заявил Баевский, о чем свидетельствуют радиоперехваты, да и сами иностранные военные «видео выкладывают». «У них же посыл какой? «Весь мир с нами». Вот и наблюдаем на видео в соцсетях негров возле гаубиц в Донбассе», – сказал он.

Баевский отметил, что уровень мобилизованных украинцев, которые работают с западным вооружением – это уровень рядового члена расчета, «бесправная обслуга и не более». Он «даже не уверен, что им позволят порулить HIMARS».

Баевский подчеркнул, что «война с коллективным Западом» – не просто фигура речи, ведется уже прямое привлечение западных военных специалистов под видом наемников. Он пояснил, что украинская армия до сих пор работает по советскому образцу, ее эффективность пытаются повысить за счет поставляемого по линии НАТО вооружения, но делается это с привлечением специалистов с Запада, потому что использовать сколько-нибудь сложные западные системы вооружения киевские силовики могут только при наличии таких людей.

Накануне Баевский заявил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.

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