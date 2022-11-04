Машины врезались и сбили четырех человек на тротуаре в центре Саратова

В России оценили газовый «подарок» британского премьера

Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим

Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.

«Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.

«Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.

Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.

«Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.

«Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.

Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.

По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.

Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.

Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.

Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.

Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.

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