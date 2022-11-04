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Акционеры Sodeco проголосовали за продолжение участия в «Сахалине–1»
Акционеры японской компании Sodeco единогласно проголосовали за продолжение участия в проекте «Сахалин–1»
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Акционеры японской компании Sodeco, которая осуществляет деятельность в проекте разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин–1», единогласно проголосовали за продолжение участия в проекте, сообщают источники в компаниях.
Как отметил заместитель главы корпорации Itochu Цуеси Хатимура, от Sodeco был запрос частным акционерам о том, что они думают, участники приняли решение пойти навстречу линии правительства с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и согласиться участвовать в проекте, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Так, заявлено намерение японских корпораций продолжить участие в проекте и с новым оператором.
Ранее в Японии заявили, что проект «Сахалин–1» является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта, поскольку сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток.
Напомним, в начале октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому проект «Сахалин–1» получит нового оператора.
Юрий Антонов объяснил свой отъезд из России
Певец Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу
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Российский композитор и певец уехал из России в Европу из-за проблем со здоровьем, он проходит реабилитацию.
Как сообщает StarHit, три года назад у Антонова начались проблемы со здоровьем, с тех пор артиста мучают сильные боли, артист наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава.
По словам звезды, в России ему не помогли, пришлось опять ехать в Европу.
«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу», – рассказал он.
По его словам, пока невозможно предположить, сколько времени займет лечение: «Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом».
Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона (как бы сейчас сказали, мини-альбома) с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Дорога к морю».
После распада СССР Антонов долгие годы сохранял популярность. В 90-е он регулярно участвовал в фестивалях «Песня года», но зачастую с хитами прошлых лет («Море», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»). За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний – «Дорога к морю» – в 2018 году.
Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
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Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
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Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
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Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Указ президента РФ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Своим указом глава государства постановил в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ), иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей. В документе уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
В США сообщили о «подарке» России от премьера Британии
The Hill: Запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком Владимиру Путину
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Решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России, но при этом может ударить по экономике Лондона, выразил мнение обозреватель издания The Hill Роберт Брайс.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель отмечает, что слишком сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить Британию в затруднительное положение во время кризиса. Брайс также считает, что Британию это уже коснулось – жители страны вынуждены платить за электроэнергию почти в два раза больше, чем в странах Евросоюза.
Резюмируя, автор подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса.
«Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.
На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен «Джокер» – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал «Звезда».
Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
В Минобороны назвали, кто временно заменит командующего ЦВО Лапина
Войска Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина под командование возьмет начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков, подтвердили и в пресс-службе округа.
«Временно исполняющий обязанности [командующего войсками ЦВО] Линьков», – сказали в пресс-службе ЦВО Ura.ru.
По данным источников издания, генерал-майор Александр Линьков впервые в должности врио командующего предстал на совещании в полпредстве президента в УрФО 3 ноября. Он был приглашен на встречу полпреда Владимира Якушева с руководителями добровольческих организаций.
Ранее СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно взял отпуск.
Вучич: Все политики в мире знают организатора взрывов на «Северном потоке», но молчат
Президент Сербии Вучич: Все политики в мире знают, кто устроил взрывы на Балтике, но молчат
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Все мировые политики знают, кто устроил взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, если завтра кто-то устроит саботаж и прервет поставки газа, то все будут делать вид, что не знают, кто это совершил, хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил теракт на Балтике. По его словам, все молчат и делают вид, лицемерие правит везде, передает РИА «Новости».
Как уточнил Вучич, на сегодняшний день Сербия имеет 667 млн кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа.
Ранее Вучич заявил, что был очень расстроен, когда увидел, что произошло на «Северном потоке», не знал, плакать или кричать.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
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Разработана мобильная пусковая установка для ракет «Циркон»
Источник: Разработана мобильная пусковая установка берегового ракетного комплекса с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили в «железе» мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса (БРК) с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщил близкий к военному ведомству источник.
Близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».
Телеведущий Соловьев объяснил необходимость проведения спецоперации
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Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса.
«Украина готовилась к началу крупномасштабных боевых действий в Донбассе. У них было сосредоточено более 200 тысяч человек. Восемь лет страны НАТО накачивали их оружием, готовили. Они промывали мозги своим гражданам. Мы видим зашкаливающую русофобию. Мы видим ненависть ко всему русскому, библейскую ненависть – как Каин ненавидел Авеля. Если бы мы не вмешались, счет жертв в Донбассе шел бы на сотни тысяч. Мы могли ничего не делать, но остались бы мы после этого Россией?» – приводятся его слова на сайте общества «Знание».
Соловьев также рассказал, что победа России возможна только за счет единства общества.
«Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе», – подчеркнул он.
По мнению журналиста, победа зависит от каждого из жителей России, от работы над собой. Владимир Соловьев также призвал изменить отношение к армии и понятию героя.
Он также рассказал, как необходимо отвечать на отмену русской культуры на Западе.
«Мы сегодня самый оболганный народ в мире. На Западе нас не хотят слышать, но нас слышат Китай, Азия, Африка. На Западе пытаются отменить нашу культуру, формируют ненависть ко всему русскому. Но мы не будем отвечать ненавистью. Наша сила – в правде. Но мы должны ее понимать, чувствовать, своими делами ей соответствовать», – заключил Соловьев.
Проект «Знание о героях» посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений: медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.
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Украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении»
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «Харьковском направлении»
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Украинские военные несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.
Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в Харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.
«Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «Харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.
Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.
«Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону.
Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь
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Послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в эфире телеканала Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.
Также доказательства были переданы британскому военному атташе, сказал дипломат, передает ТАСС.
«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», – сказал посол.
Ранее посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь. Британского посла у здания МИД встретили словами «Британия – страна-террорист».
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
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Сальдо сравнил действия Киева на Херсонщине с Мариуполем
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Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские террористы осознанно пытались убить гражданских, которые помогали мирным жителям эвакуироваться из Голой Пристани, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе, передает ТАСС. Он добавил, что власти региона не позволят этого сделать.
Он добавил также, что нанесенный ракетный удар по зданию администрации Голой Пристани является попыткой парализовать эвакуацию мирного населения из опасных мест.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области, здание полностью разрушено.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Ситуация на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркнул Суровикин. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.