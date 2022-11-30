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30 ноября, среда | Последнее обновление — 10:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар на резервуарах с дизтопливом под Брянском локализован
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В МИД Казахстана призвали тщательно изучить идею газового союза из трех стран
В МИД Казахстана заявили, что идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана заслуживает изучения
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Суть предполагаемого «тройственного газового союза» России, Узбекистана и Казахстана должна быть досконально изучена экспертами в этой области перед принятием официального решения, выразил мнение замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
По его словам, формально пока что это является идеей на словах. При этом суть идеи заслуживает внимания и требует тщательного изучения. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что данная идея будет тщательно изучена экспертами и им самим перед тем, как будет приниматься какое-либо официальное решение, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Газета ВЗГЛЯД расписала три возможных сценария для работы нового объединения, состоящего из трех стран.
Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
Путин и Токаев обсудили возможность построения «тройственного газового союза» с Узбекистаном
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Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
По его словам, представители Казахстана собираются изучить тему, чтобы подойти к нужным результатам и соглашениям. Так, лидеры России и Казахстана согласились начать подробные переговоры с участием экспертов всех участников (трех стран) для принятия решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»
Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».
Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.
В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году
Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.
На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию
Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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Началась встреча Путина и Токаева
Глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве, на ходу договорившись, кто будет говорить первым на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин на встрече с президентом Казахстана еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пожелал осуществить все намеченные планы масштабных преобразований в стране, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что у России и Казахстана большие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
Песков ответил на вопрос «о посланиях Макрону» от Путина через Токаева
В Кремле заверили, что Путин не передавал никаких сообщений Макрону через Токаева
Российский лидер Владимир Путин не просил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева передать некие сообщения президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос возник из-за того, что Токаев посетит Макрона после поездки в Россию, однако в Кремле на него ответили отрицательно, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ранее Макрон «часами висел на телефоне», а теперь в Москве на его звонки не отвечают, более того, показательно не интересуются его мнением по поводу ситуации в мире.
Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа
Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.
В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.
Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.
Токаев поручил правительству заняться проблемными энергоактивами
Президент Казахстана Токаев поручил кабмину рассмотреть возвращение проблемных энергоактивов в собственность государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики, сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай.
Комментируя аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области, пресс-секретарь лидера Казахстана сообщил, что Токаев поручил премьер-министру республики Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Представитель лидера Казахстана пояснил, что в связи с низким качеством управления этими активами в республике происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, передает ТАСС.
Он отметил, что прекращение теплоснабжения населения в Экибастузе Токаев воспринял с особой тревогой. Глава государства подчеркнул, что создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы, сообщил Желдибай, заверив, что жителям города будет оказана необходимая помощь. Представитель лидера Казахстана сообщил, что глава республики поручил правительству и акимату (администрации) Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Накануне объемы подачи тепла в дома Экибастуза были снижены из-за аварийной ситуации и остановки пяти котлов на ТЭЦ. На территории Экибастуза акимом (главой администрации) города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. На месте создан оперативный штаб во главе с руководством области при участии технических служб, энергопредприятий и министерства энергетики. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.
В августе комиссия Министерства энергетики Казахстана выявила на Экибастузской ТЭЦ высокий уровень износа тепловых трубопроводов (он превысил 70%). Руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы.
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Россия и Казахстан договорились поддерживать союзнические отношения
Россия и Казахстан договорились не наносить ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана будут воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, следует из декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
В декларации, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что в случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии министерств иностранных дел.
Также в документе, подписанном российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, говорится, что страны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов
Гендиректор по энергетике ЕК Йоргенсен предсказала ЕС зиму в 2023–2024 годах тяжелее нынешней
В 2022–2023 годах зима для стран ЕС будет трудной, но следующая может оказаться еще тяжелее, заявила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.
Йоргенсен выразила уверенность, что в Европе сделали все возможное для подготовки к наступающей зиме. Однако, по ее словам, «большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит» следующей зимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Она указала на сохранение дисбаланса на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. Прежде, по словам Йоргенсен, российский газ занимал долю в 40%, в ноябре же она сократилась до 7%. ЕК ожидает проблемы с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле. ЕС ведет работу по сокращению потребления энергии.
Йоргенсен, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС за год перестать зависеть от российских энергоносителей, сказала, что «это невозможно». При этом она подчеркнула «важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того», как ЕС «станет независимым от российских поставок».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
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