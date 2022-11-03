Патрушев назвал Украину основным мировым центром ультраправого экстремизма

Секретарь Совета Безопасности заявил, что Украина фактически стала центром ультраправого экстремизма

Украина по факту стала главным центром ультраправого экстремизма в мире, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, после того как в Киеве был организован госпереворот в 2014 году, началась ускоренная трансформация Украины в «анти-Россию», англосаксы таким образом намеревались подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, а также создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что «Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом».

Патрушев добавил, что США финансируют подготовку учебников для стран СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР.

Он указал, что такая работа по факту ведется Западом фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа в победе над фашизмом.

Секретарь СБ отметил, что в СНГ понимают это и намерены совместно в рамках объединения развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и гуманитарных ценностей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны.