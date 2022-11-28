В Польше заявили об отсутствии договоренностей в НАТО не поставлять танки Украине

Представитель Польши: В НАТО не было никаких договоренностей не поставлять танки Украине

Государства НАТО не заключали между собой никаких соглашений о том, чтобы не поставлять Украине тяжелую военную технику, включая современные танки, заявил представитель Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский.

«В Берлине мы слышали что между членами НАТО существует некая договоренность, что нельзя поставлять (Киеву) тяжелую технику, позже – что нельзя поставлять танки. Абсолютная неправда. Такого рода соглашения в НАТО не заключались», – передает ТАСС слова Шатковского.

Он, впрочем, признал, что существует «нежелание некоторых государств, чтобы альянс занимался поставками вооружений Украине».

По мнению Шатковского, возможная передача Украине американских систем ПВО Patriot из арсеналов Германии является проблемой Киева и Берлина, но не НАТО в целом.

Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.

Напомним, российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО.