Россия решила представить в Эфиопии идеи по расширению возможностей молодежи в сфере цифрового развития

Устойчивый Интернет для общего будущего, способный выдержать любые трудности в мире и продолжающий соединять людей во всех точках планеты стал главной темой открывшегося в Эфиопии Форума ООН по управлению Интернетом (IGF-2022).

Аддис-Абеба соберет представителей правительств, частного сектора, технического сообщества и гражданского общества (включая академические круги) из разных уголков планеты. Ожидается, что на площадке будут присутствовать около 3 тыс. человек, а еще несколько тысяч будут следить за событием онлайн, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Тематических направлений, на основе которых сформирована вся программа, в этом году пять: подключение всех людей [к Интернету] и защита прав человека, недопущение фрагментации Интернета, защита приватности и управление данными, обеспечение безопасности, защиты и ответственности, передовые технологии, включая искусственный интеллект.

Россия будет представлена на Форуме на высоком уровне. 29 ноября в рамках сессии высокого уровня по видео-конференц-связи выступит заместитель министра цифрового развития России Бэлла Черкесова. В мероприятиях Форума также примет участие заместитель министра Максим Паршин.

С российской стороны на Форуме будут представлены Министерство иностранных дел РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Центр глобальной ИТ-кооперации (далее – Центр), АНО «Диалог», Альянс по защите детей в цифровой среде, Координационный центр доменов .RU/.РФ и Школа международной информационной безопасности.

Российские эксперты не только примут активное участие в многочисленных и разноплановых мероприятиях Форума, но и сами выступают в качестве их организаторов. Так, Центр проведет две собственные сессии: «Фрагментированная реальность: новые горизонты цифрового недоверия», посвященная актуальной для Интернет-сообщества проблеме фрагментации Интернета, и «Туманная метавселенная: размытая буква закона», на которой обсудят вопросы создания правовой базы для регулирования новых технологий. Модератором последней сессии станет директор Центра Вадим Глущенко.

В дополнение к этому на площадке Форума будут представлены и российские новые молодежные инициативы по расширению прав и возможностей молодежи в сфере цифрового развития, в том числе опыт Школы международной информационной безопасности.

От центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» в IGF примут участие Юлия Полетаева, заместитель генерального директора, и Тимофей Ви, руководитель отдела стратегических направлений. Они представят международному сообществу лучшие практики по выстраиванию работы государства в интернете: цифровизация обратной связи с населением, развитие компетенций интернет-коммуникации госслужащих, противодействие фейкам и подготовка аналитики, позволяющей принимать управленческие решения на основе медиаданных.

Отдельная тема IGF-2022 – это защита прав детей в Интернете. Елизавета Белякова, глава Альянса по защите детей в цифровой среде, на площадке форума поделится российским опытом в этой сфере, в частности, расскажет об инициативе создания Хартии «Цифровая этика детства», которую добровольно подписали не только члены Альянса, но и другие большие компании. Стать её участником могут и международные акторы.