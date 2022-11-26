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В Подмосковье подростка подозревают в жестоком убийстве
В МВД сообщили о жестоком убийстве, в котором подозревают 14-летнего подростка
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В подмосковных Луховицах 14-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Так, полиции удалось установить и доставить в отдел полиции парня, которым оказался местный житель 2008 года рождения, передает ТАСС.
Отмечается, что причиной убийства стал бытовой конфликт межу четырьмя гражданами. Словесная перепалка на бытовой почве переросла в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека.
В квартире в пятницу были найдены тела двух мужчин и одной женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, причины сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что девочку-подростка в Самаре заподозрили в попытке убийства собственной матери и четырехлетней сестры.
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
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Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
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Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
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Экс-премьер Киргизии оценил вероятность дерусификации Бишкека
Экс-премьер Кулов: Дистанцирование от России исключено – нас объединяют колоссальные культурные и экономические связи
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Районы Бишкека вряд ли будут переименованы. Это непопулярная инициатива. К тому же дистанцирование Киргизии от России исключено. Разорвать столь большое число связей нереально, сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, комментируя инициативу спикера парламента страны о переименовании четырех районов Бишкека.
«Важно понимать, что это всего лишь частная инициатива спикера парламента Нурлана Шакиева. Не стоит придавать ей серьезного значения. Он выступил как рядовой член народного собрания – курултая. Там прозвучало много различных предложений, и это – всего лишь одно из них», – считает политик.
«Насколько оно реально? Речь идет о четырех районах Бишкека – Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Я сильно сомневаюсь в том, что эти районы будут переименованы. На это потребуются определенные средства. К тому же подобная мера окажется крайне непопулярной. Допустим, начнут выискивать из бюджета деньги на то, чтобы осуществить переименование. Потребуется замена сотен документов, даже паспорта изменению подвергнутся», – подчеркивает экс-премьер.
«Все это крайне сложный и длительный процесс. Нам сейчас просто физически и материально не до этих новаций. Есть дела более важные», – акцентирует Кулов.
«Дистанцирование от России полностью исключено. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я в этом уверен достаточно глубоко. Нас многое связывает в культурном отношении. Имеют место и тесные взаимосвязи в экономическом плане. Более того, санкции сказываются и на нас», – считает политик.
«Стали возникать определенные сложности. На нас пытаются повлиять, чтобы мы стали «оторванными» от России. Эти попытки ни к чему не приведут. Мы состоим в ряде союзов, например, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Разорвать все это просто нереально», – резюмирует Кулов.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык. Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека.
Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районам столицы республики были присвоены киргизские названия. Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.
Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.
Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.
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Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
Стало известно о смерти вдовы режиссера Говорухина при пожаре в Новой Москве
Вдова советского и российского кинорежиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел в коттеджном поселке Лесное Озеро, во время ЧП погибла вдова Станислава Говорухина Галина, сообщил собеседник ТАСС.
В ГУ МЧС по Москве указали, что пожар произошел в частном доме с мансардой. Площадь возгорания оценивалась в 100 квадратных метров, его сначала локализовали, а затем загасили полностью. Министерство подтвердило, что при пожаре погиб человек.
Режиссер Станислав Говорухин скончался в 2018 году в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.
ЕС потребовал от Сербии признать Косово и ввести санкции против России
Евросоюз потребовал от Сербии признать Косово и ввести санкции против России
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Представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Она указала, что эти требования противоречат друг другу. Так, вступить в ЕС можно после согласия ввести санкции против России, так как РФ нарушила территориальную целостность международно признанного государства. Но при этом предлагается вступить, только отказавшись от своих же территорий, указала Брнабич по итогам встречи с главой делегации ЕС Эммануэлем Жофре, передает ТАСС.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против Москвы.
Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
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На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
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Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Казаки приняли участие в контрнаступлении союзных сил в Соледаре
Наступление вооруженных сил Украины в городе Соледаре в Донецкой народной республике остановлено совместными силами спецназа «Ахмат» и 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В городе Соледаре ДНР силами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» успешно пресечена атака украинских бандформирований», – цитирует Кадырова сайт «Всероссийского казачьего общества».
В результате контрнаступления союзных сил было уничтожено пять вражеских танков, девять БМП, один МТЛБ и сбиты три беспилотных летальных аппарата.
По словам главы республики, бандформированиям Украины на этих направлениях не удалось остановить наступление союзных сил. Неся большие потери, нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления.
«Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу», – заключил Кадыров.
Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
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Пушков: ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода»
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Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Алексей Пушков. Ранее ФИФА убедила Катар разрешить использование ЛГБТ-символики на ЧМ-2022, при этом запретила болельщикам одеваться в костюмы крестоносцев.
«ФИФА встала на путь поддержки западного подхода к ЛГБТ и включилась в пропаганду этого движения под тем предлогом, что оно является важным направлением в защите прав человека. На самом деле эта тема искусственно выдернута из общего контекста защиты прав человека и превращена в идеологическое знамя западного либерализма», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«В данном случае ФИФА, опираясь на западные страны, пытается представить борьбу с ЛГБТ в качестве глобальной идеологии, хотя таковой она не является. Даже не в каждой стране ЕС разрешены однополые браки. Таким образом ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода», – добавил политик.
«В то же время ФИФА сделала лицемерный шаг: костюмы крестоносцев, которые используют английские болельщики, оказались под запретом, потому что они напоминают мусульманам о завоевательных походах крестоносцев на Ближнем Востоке. Получается некая «компенсация»: мы признаем колониальный характер в действиях крестоносцев, но в ответ вы должны подчиниться логике Запада и разрешить использование ЛГБТ-символики на своих стадионах», – уточнил Пушков.
«Тем самым ФИФА обеспечивает идеологическое наступление Запада на традиционные ценности. При этом сам Запад не считается с ценностями исламского мира и законодательством Катара», – посетовал сенатор.
«Ситуация выглядит так, будто бы на время ЧМ-2022 Катар отказался от той морально-этической платформы, которую он исповедует. Это значимое событие. Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира», – подчеркнул Пушков.
«Запрет костюмов крестоносцев – это уловка, призванная ослабить страсти в катарском обществе. Если бы ФИФА разрешила англичанам ходить в костюмах крестоносцев, то можно было бы говорить о новой символической колонизации арабского мира, и это было бы чересчур скандально. Ведь оккупацию Ирака со стороны США и войну в Афганистане также сравнивали в свое время с крестовыми походами», – резюмирует политик.
Напомним, ФИФА запретила болельщикам чемпионата мира, проходящего в Катаре, одеваться в костюмы крестоносцев. Об этом сообщает издание The Times. Запрет вызван тем, что обращение к образу европейских захватчиков, в течение долгих веков пытавшихся покорить арабские страны, может оскорбить мусульман.
При этом ФИФА сумела убедить Катар отменить запрет на символику ЛГБТ в рамках чемпионата. Власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
При этом ранее ФИФА официально запретила капитану сборной Нидерландов выходить с ЛГБТ-повязкой на матч. Сообщалось, что футбольные федерации Англии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Уэльса, Швейцарии и Дании не будут носить радужные повязки во время матчей в Катаре.
Портившего машины с буквой Z мужчину задержали в Краснодарском крае
В Новороссийске задержали мужчину, который подозревается в проколе шин и заливании краской машин с буквой Z, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Задержанному 50 лет, у него есть судимости, мужчину подозревают в повреждении автомобилей с символами Z, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемый в момент задержания был как раз около иномарки с буквой Z, он планировал нанести повреждения машине.
Правоохранители установили, что мужчина также ответственен за прокол шин, зарисовку символики краской и разбитые стекла у машин. Несколько раз эти эпизоды попадали на камеры видеонаблюдения.
У мужчины на месте задержания нашли аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки, фонарик и наркотики объемом больше одного грамма.
Уголовное дело завели по статьям об умышленном повреждении имущества и незаконном хранении наркотиков. Мужчину отправили под арест.
Летом в Волгодонске девушка исписала несколько автомобилей буквой Z. До этого подобная история произошла в Воронеже, там повреждения получили несколько машин.
Ранее журналистка из Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи
Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».
При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.
Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.
В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.
Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Минобороны России отмечало, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщалось в Telegram-канале Минобороны.
Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.
Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
В Киргизии призвали срочно изменить русские названия районов Бишкека
Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал срочно изменить русские названия районов Бишкека
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Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык.
Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, передает ТАСС.
Он заявил, что планы по развитию государственного языка в Киргизии до конца реализовать пока не удалось.
Заявление прозвучало в Бишкеке во время выступления на общенародном курултае (съезде) страны.
Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.
Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районом столицы республики были присвоены киргизские названия.
Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.
Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.
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