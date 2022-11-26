Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам

По итогам девяти месяцев 2022 года Россия поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира, сместив Индию.

Российские активы с учетом замороженных Западом составили 540 млрд долларов против индийских в 532 млрд долларов, свидетельствуют расчеты РИА «Новости».

Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом прошлого года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года.

Многолетнее лидерство по этому показателю сохранил за собой Китай. По данным на конец сентября его активы составили 3,193 трлн долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,238 трлн долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 892 млрд долларов.

Отмечается, что интересен тренд на усиление позиций развивающихся экономик в рейтинге стран по ЗВР. Так, например, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, опустившись на седьмое место и сдвинув на восьмое Южную Корею. Бразилия поднялась на девятую строку, подвинув на одну позицию вниз Сингапур.

Состав второй десятки с начала года не изменился, хотя внутри группы произошли некоторые перестановки. Германия и США сохранили за собой 11 и 12 места соответственно, на 13-е место поднялась Франция, затем расположилась Италия. Усилила свои позиции Мексика, поднявшаяся на три позиции – до 15 строки, а вот Таиланд, наоборот, опустился на 16-е место с 13-го. Потеряла две позиции Великобритания (сейчас на 17-м месте), Израиль и Чехия опустились на 19 и 20 места соответственно, а Польша поднялась на 19 строку.

Из «Большой двадцатки» в топ-50 по международным резервам также присутствуют Индонезия (21-е место), Турция (22-е место), Канада (24-е место), ЮАР (31-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (40-е место).

Исследование проведено на основе данных национальных центральных банков девяноста крупнейших по итогам 2021 года экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены 50 экономик с наибольшими резервами, которые на середину ноября раскрыли данные за сентябрь.

Между тем, как сообщал МИД, Россия уже работает над ответными мерами на заморозку западными странами российских активов.