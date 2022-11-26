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Путин назвал объем экспорта российских вооружений
Путин сообщил об экспорте российских вооружений в 2022 году на 8 млрд долларов
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Хотя значительная часть вооружений направлена Вооруженным силам России, российская сторона продолжает поставки на мировые рынки, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха сообщил, что даже в условиях 2022 года, когда вооружения идут для внутреннего потребления, российский экспорт на мировые рынки оценивается в 8 млрд долларов. По словам президента, это очень хороший результат, учитывая условия. Кроме того, контракты заключены на еще большую сумму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин поставил задачу увеличить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции. Летом Ростех сообщил, что в 2022 году госкорпорация заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму свыше 1 трлн рублей.
Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны».
На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет.
Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации
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Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС.
«Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он.
Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе.
Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.
Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
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Путин: В интернете куча фейков о спецоперации, которым нельзя доверять
В Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных.
«Ясно, что жизнь – сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что информация также является оружием борьбы, а информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
Путин не исключил распространения льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
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Действующие в отношении российских военнослужащих льготы могут получить распространение на ополченцев, участвующих на стороне Донбасса с 2014 года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военных – участников СВО.
«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (вошедших в РФ). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», – цитирует президента ТАСС.
Он пояснил, что уже говорил на эту тему с главой Минобороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой.
Глава государства отметил, что записал этот вопрос, и теперь это станет конкретным поручением, которое в будущем будет проработано.
Также в пятницу российский лидер отмечал, что территориям Донбасса нужно было войти в состав Российской Федерации раньше, это позволило бы избежать многих жертв.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Ранее одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
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Путин начал встречу с матерями участвующих в СВО военных
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Президент Владимир Путин начал встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На мероприятие приглашены женщины от Дальнего Востока до Донбасса, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Также во встрече принимают участие матери, сыновья которых тяжело ранены или погибли, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор будет обстоятельным, ожидается свободная беседа без конкретной повестки.
Он пояснил, что открытость встречи будет зависеть от желания участниц. Первое обращение президента будет опубликовано, а решение об открытости остальной части встречи будут принимать сами матери.
По его словам, пока нет решений, будут ли встречи Путина с мамами военных регулярными. «Пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», – приводит его слова ТАСС.
7 ноября Путин говорил, что обязательно встретится с людьми ради разговора о поддержке мобилизованных, чтобы услышать их, иметь обратную связь. Отвечая на вопрос, является ли встреча президента с матерями военнослужащих как раз таким мероприятием, Песков сказал, что это будет один из контактов такого рода. Он при этом подчеркнул, что «президент часто проводит такие встречи [по поддержке мобилизованных], они не все публичные». «В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – пояснил пресс-секретарь.
Путин неоднократно говорил, что поддержка участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, – это святая обязанность всех уровней власти, от муниципального до федерального. По его словам, «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». Вдвойне ценным президент называл подключение к этой работе не только властей, но и волонтеров. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – отмечал президент.
Как подчеркивал Путин, все участники специальной военной операции – герои и относиться к ним нужно как к героям. «Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», – говорил президент.
Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета россиян
Путин поручил Минцифры и ФНС создать ресурс для актуализации воинского учета россиян
Минцифры и Федеральная налоговая служба займутся созданием государственного информационного ресурса для обновления воинского учета, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Ведомствам необходимо до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о гражданах, нужные для актуализации документов воинского учета, говорится в указе, передает ТАСС.
В начале октября на портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России, а также форма для записи в добровольцы.
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
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Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
Путин: Многих жертв можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав России раньше
Донбасс должен был раньше войти в состав России, тогда многих жертв можно было бы избежать, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Москва в 2014 году исходила из возможности договориться по Донбассу, однако не чувствовала до конца настроения людей.
«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Путина, теперь стало очевидным, что присоединение должно было произойти раньше. «Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», – сказал он.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО
Песков сообщил о намерении Путина обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы
На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости».
Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих.
Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток».
Путин: Россия будет делать все, чтобы матери погибших военных чувствовали поддержку
Президент Владимир Путин во время личной встречи с матерями участников военной спецоперации на Украине заверил, что Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будет делать все, чтобы матери героев не чувствовали себя забытыми.
Российский лидер сказал, что не может говорить какие-либо формальные и стандартные вещи для женщин, которые потеряли сына. Путин выразил свое соболезнование, подчеркнув, что сам лично и руководство России разделяет с матерями эту боль утраты, передает ТАСС.
Президент выразил готовность российских властей сделать все возможное, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми. Он подчеркнул, что будет «сделано все, что от нас зависит, для того, чтобы матери военных чувствовали плечо рядом с собой».
Одной из участниц встречи – Мария Костюк, чей сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
На встречу с президентом приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Путин: Россия делает правое дело, защищая Донбасс
Путин: Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса
Россия чувствует, что делает правое дело, защищая Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
Он заявил, что Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса, передает ТАСС.
По словам Путина, украинских военных расстреливают перед строем, если они уходят с позиций, это «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом».
«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами – прим. ВЗГЛЯД), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», – сказал он.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС.
Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.
Путин пообещал матерям военных учесть максимум из сказанного ими
Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО пообещал учесть максимум того, о чем они расскажут.
«Я обязательно постараюсь все учесть из того, что вы будете сегодня говорить», – передает его слова ТАСС.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.