Путин назвал объем экспорта российских вооружений

Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации

Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС.

«Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он.

Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства.

Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе.