Всероссийскому проекту «Добро не уходит на каникулы» исполнилось пять лет

За пять лет активистами проекта «Добро не уходит на каникулы» стали более 300 тыс. человек, а сумма грантовой поддержки школьных волонтерских отрядов превысила 72 млн рублей.

Проект призван создать эффективную систему развития добровольчества в общеобразовательных организациях и повысить уровень мотивации школьников, педагогов и родителей к участию в волонтерской деятельности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Забота о детях, поддержка пожилых и одиноких людей, а также помощь животным – основные направления, в рамках которых работают волонтеры проекта. Проект помогает не только добровольческим отрядам, ведущим свою деятельность в течение длительного времени, но и активистам, которые только начали заниматься добровольчеством. К проекту активно присоединяются педагоги и родители школьников.

«Проект активно развивается, вовлекая все больше и больше неравнодушных ребят, их родителей и учителей в благородную и бескорыстную волонтерскую деятельность. За это время более 213 тысяч волонтеров – индивидуальных участников присоединились к конкурсу. Более двух тысяч добровольческих отрядов прошли паспортизацию и были занесены в единый реестр. Эти цифры впечатляют, и мы делаем все, чтобы эта позитивная динамика не ослабевала, чтобы в каждой школе страны, каждый ребенок, который имеет желание заниматься добровольческой деятельностью, был поддержан проектом», – отметил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

За пять лет существования проекта в нем приняли участие более 3400 добровольческих отрядов, из которых порядка 600 реализовали свои социальные проекты. Сумма финансирования, выделенная на развитие добровольчества в образовательных организациях, перешагнула отметку в 72 млн руб.

Важно отметить, что активисты проекта становятся не только участниками, но и организаторами волонтерских региональных и федеральных мероприятий. С момента начала проведения СВО волонтеры проекта регулярно проводят значимые мероприятия в поддержку российских бойцов, а также детей, прибывших с территорий ЛНР и ДНР.

За пять лет в адрес проекта поступило более 5000 сообщений о приютах для бездомных животных, нуждающихся в помощи волонтеров. Информация о них планируется к размещению на платформе «Карта приютов бездомных животных России», что позволит всем зарегистрированным добровольческим отрядам помогать животным.

В 2022 году проведен конкурс лучших добровольческих практик «Технология добра», в котором приняло участие более 350 отрядов. Активисты рассказывали о своих успешно проведенных волонтерских практиках и делились достигнутыми результатами.

В 2023 году в рамках проекта «Добро не уходит на каникулы» стартует новый сезон грантового конкурса. Проект запустит новые конкурсы индивидуальных участников и образовательные курсы для волонтеров, с помощью которых каждый сможет самостоятельно изучить основы добровольческой деятельности в России.