МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, электроснабжение вернулось на украинскую Запорожскую атомную электростанцию через день после потери доступа, передает РИА «Новости».

Он назвал ситуацию с отключением беспрецедентной. Гросси добавил, что нельзя забывать о других атомным объектах в стране. Он указал, что все четыре АЭС на Украине - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая – потеряли доступ к внешнему энергообеспечению накануне.

«Они все используют аварийные дизельные генераторы», – заявил Гросси, его видеообращение размещено на ресурсах МАГАТЭ в соцсетях. Он добавил, что все это вызывает «глубокую озабоченность».

Ранее в ООН заявили, что обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются безрассудным и предосудительным поступком.