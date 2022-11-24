|
|
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
|
|
По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
|
|
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
|
|
Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.
Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.
Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.
После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.
Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».
Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
В Кремле выразили уверенность в успехе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают
Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС.
Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Шеслер объяснила желание ВСУ массово мобилизовать русскоязычных украинцев
Шеслер: Русскоязычные украинцы имеют техническое преимущество перед галичанами
|
|
Жители промышленных регионов юго-востока и юга Украины представляют наибольший интерес при мобилизации в силу своих развитых технических навыков и лучшей обучаемости. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины.
«Действительно, в Николаевской области, в Одессе и других русскоязычных регионах идет тотальная мобилизация. На каждом перекрестке стоят военкомы, представители полиции, раздают повестки и пытаются призвать как можно больше мужчин из данных регионов», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных русскоязычных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче дается работа с техникой и вопросы инженерного профиля», – отметила она.
«Именно из-за этого жители Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей, к сожалению, являются костяком и главной составной частью вооруженных сил Украины», – заключила Шеслер.
Накануне стало известно, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет в основном в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По словам источника в российских силовых структурах в Херсонской области, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек.
Он также отметил, что таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Напомним, на Украине захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ пишут, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию, заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир отряда «Крым» заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ
Командир отряда «Крым»: Зарплата иностранных наемников в ВСУ упала до 1 тыс. евро в день
Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в украинской армии, в последнее время упала на 200–500 евро в сутки по сравнению с периодом начала российской спецоперации и составляет теперь около 1 тыс.евро в день, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».
По его словам, если в начале боевых действий наемники в ВСУ получали до 1,5 тыс. евро в день, то сейчас лишь 1 тыс., что подтверждается данными пленных и радиоперехвата, передает РИА «Новости».
В качестве одного из примеров он привел ситуацию на Запорожском направлении, где воюют польские наемники.
Напомним, в обвинительном заключении Верховного суда ДНР указывалось, что британский наемник Эйден Эслин в 2018 году вступил в «Грузинский интернациональный легион», где получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Глава МИД Турции дал прогноз по длительности конфликта на Украине
Глава МИД Турции Чавушоглу: Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия
|
|
Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, выразил мнение глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ходе выступления в одном из вузов Анкары Чавушоглу заявил, что война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Глава турецкой дипломатии напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, стороны были близки к договоренностям по прекращению огня, однако затем отдалились от диалога.
При этом он выразил мнение, что сейчас условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте, налицо новые реалии, однако сейчас ситуация более запутанная. Он также заявил, что в случае ставки на Украине на военную составляющую существует риск того, что война может затянуться на десятилетия.
Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Париже изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
|
|
Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского
Постпред России Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН в ходе выступления президента Украины Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.
Российский дипломат пришел на заседание Совета Безопасности ООН, когда Зеленский уже выступал по видеосвязи. Глава российской дипломатической миссии занялся приготовлениями к заседанию – стал доставать вещи из портфеля, передает РИА «Новости».
Свое выступление Небензя начал с того, что напомнил правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности ООН, согласно которым участие в заседании СБ всемирной организации должно быть очным. При этом он отметил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но это участие должно быть очным, передает ТАСС.
Дипломат также выразил мнение, что Зеленский, похоже, и не участвует в заседании, а члены Совета Безопасности ООН заслушали очередное видеообращение. Постпред России подчеркнул, что ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а скорее всего, ни секунды.
Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что Зеленский выступал перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными. При этом Зеленский в ходе выступления призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.
ФСБ предотвратила украинскую диверсию на газопроводе в Турцию
ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию, причастных к подготовке теракта задержали, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По сообщению ЦОС, ФСБ предотвратила попытку совершения украинскими спецслужбами теракта на газопроводе «Южный поток» (подразумевается участок газотранспортной системы «Южный коридор»), по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, передает РИА «Новости».
Были задержаны граждане России, по версси следствия, причастные к подготовке теракта. У низ изъяты 4 кг пластита, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, почти 600 тыс. рублей, инструкции установке взрывного устройства, а также координаты места совершения подрыва в Волгоградской области и средства связи, содержащие переписку с куратором от украинских спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 (приготовление к теракту), 205.4 (организация террористического сообщества), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, отмечает ТАСС.
Ранее ФСБ предотвратила украинскую диверсию на объекте энергетики Крыма.
Украина запросила у партнеров высоковольтное оборудование
Киев запросил у европейских и американских партнеров поставки высоковольтного оборудования
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в ходе телефонных переговоров с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и Минэнерго США запросил поставки высоковольтного оборудования для восстановления энергосистемы.
В пресс-службе украинского ведомства заявили, что министр указал на настоятельную потребность энергосектора Украины в поддержке международных партнеров, передает ТАСС.
Галущенко поблагодарил партнеров за уже поставленное оборудование, но при этом заявил, что страна нуждается в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации энергосистемы Украины.
Накануне на Украине произошли значительные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались крупные города, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения света в стране могут продолжаться неделями.
Минобороны заявило о подготовке Украины к применению биологического оружия
|
|
Документы, полученные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтверждают проведение в этой стране работ для подготовки к применению биологического оружия, заявил начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны Дмитрий Поклонский.
По его словам, были получены акты проверки коллекции микроорганизмов, свидетельствующие о накоплении патогенных материалов, а также документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия. Поклонский добавил, что с учетом характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и Украины, Россия рассматривает полученные документы как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции, передает ТАСС.
По его словам, отчеты Управления по снижению угрозы Минобороны США свидетельствуют, что характер проводимых там работ не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения, поскольку изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины.
Он также подчеркнул, что сам факт существования на Украине биолабораторий не оспаривается ни Вашингтоном, ни Киевом.
В начале ноября СБ ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Напомним, в сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
На Украине Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому направили петицию с просьбой переименовать Россию в Московию
Петиция с инициативой дать России название «Московия» внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.
Предлагается также заменить слово «русский» на «московский», а название государства сменить на «Московскую Федерацию», передает РИА «Новости».
Находясь на сайте со среды, петиция набрала около 50 из 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом.
Ранее Зеленскому направляли петицию о просьбе вернуть Украине ядерный статус.